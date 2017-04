Asumieron los jueces de Paz no Letrado del interior provincial

Fotos ELEGIDOS. Carlos Rosalez se desempeñará como juez de Paz en Villa La Punta y Yessica Ledesma, en Gramilla.

29/04/2017 -

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, puso ayer en funciones a tres jueces de Paz no Letrado, con carácter titular de sus cargos en distintas ciudades del interior. Durante el acto de jura se dispuso que los magistrados que ocuparán sus cargos en la Justicia santiagueña son Carlos Alberto Rosalez, como juez de Paz no Letrado de la localidad de Villa La Punta (Dpto. Choya); Yessica Daniela Ledesma, quien se desempeñará como jueza de Paz no Letrado en la localidad de Gramilla (Dpto. Jiménez); y Liliana Rosa Bertone, quien cumplirá idéntica tarea en Selva (Dpto. Rivadavia). La ceremonia, que se llevó a cabo en la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de familiares y allegados a los flamantes funcionarios.