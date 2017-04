Alicia Kirchner anunció que pedirá una reunión con el presidente Macri

Fotos MEDIDA. En el marco de las protestas, un grupo de padres, docentes y estatales cortó la ruta 3, 15 kilómetros al norte de Río Gallegos.

29/04/2017 -

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, anunció que pedirá una reunión con el presidente Mauricio Macri y confirmó que tomará deuda para "salir a flote y que la provincia pueda lograr un equilibrio", en otra jornada de protestas y cortes en Río Gallegos, en reclamo de salarios adeudados a empleados estatales, jubilados y docentes.

Durante el segundo día de paro de la medida de fuerza de cinco jornadas convocada por la CTA, Alicia Kirchner señaló: "He optado por pedirle una reunión al presidente (Mauricio) Macri porque creo que es él el que debe escuchar lo que está pasando en la provincia".

En declaraciones realizadas a la Televisión Pública, la gobernadora aseguró que "los santacruceños somos parte de este país, somos parte de esta querida Argentina y no es que derivo los problemas, necesito el apoyo estructural. Con ese apoyo, Santa Cruz sale adelante".

"Los primeros seis meses de Gobierno no me quería endeudar, porque yo no creo que sea bueno el endeudamiento para nadie, pero dado que uno de los caminos que me mostró el gobierno nacional es endeudarme para salir a flote, y la Provincia pueda lograr un equilibrio, he optado por ello porque realmente lo necesitamos", señaló Kirchner.