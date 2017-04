29/04/2017 -

Los actores Ricardo Darín y Érica Rivas se encuentran transitando las últimas semanas de ‘Escenas de la vida conyugal’, una obra que según la actriz se propone como ‘un clásico’ y cuya mirada sobre la pareja y el amor ‘no te deja afuera en ningún momento y te interpela todo el tiempo’.

¿Cómo analizás el papel de la esposa?

Tiendo a no juzgar a los personajes pero sí los contextualizo. Puedo estar de acuerdo o no en algunas cosas de ella, pienso que era una feminista en el 74, de hecho en los países nórdicos el divorcio existió desde comienzos de 1900. Lo que hago es contextualizarla, pensarla en un momento histórico bajo un paradigma cultural, que es patriarcal y que hace que uno se maneje de maneras raras a veces.

¿Cómo es en el caso de Mariana?

Puede parecer una persona frívola en algún momento pero tiene que ver, para mí, con lo contrario. Es una mujer que ama mucho y cuando a las mujeres nos dicen frívolas es porque no entendieron lo que nos está pasando. Cuando digo cosas sobre estos temas, siempre trato de unirnos y no dividirnos porque una de las cosas más fuertes es la violencia entre nosotras y también tiene que ver con ese paradigma que nos precede, y esa es una de las cosas más importantes a destruir y para pensarnos. Hace unos días Madonna recibió una distinción de Billboard al ser elegida Mujer del Año y sostuvo que era una mala feminista porque a ella la habían criticado en otro momento de la historia como también pasó con las revistas de moda o de tejidos. Ahora que se sabe que esas revistas son manejadas por mujeres multimillonarias y que tienen poder no resulta una pavada que a nosotras nos gusten las revistas de tejido.

¿Cuál es tu expectativa en este momento de "Escenas de la vida conyugal"?

Siempre es para mí una sorpresa lo que pasa con el teatro. Espero que la gente tenga ganas de verla, creo que cuando pasan cosas tan fuertes fuera de la pareja y de la casa, el tema de la pareja y la casa es algo en lo que nos queremos refugiar. Es un refugio un poco difícil ir a ver Bergman pero sí es para pensarse como pareja y en el amor, es interesante en ese sentido.