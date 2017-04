"El Polaco", ¿podría ir preso? Valeria Aquino, su ex pidió una orden de detención

29/04/2017 -

Valeria Aquino envió a la Justicia un pedido de detención para "El Polaco", por considerar que su ex no tiene domicilio fijo y podría irse del país, obstruyendo el funcionamiento de la Justicia. El escrito, presentado por la ex del cantante y madre de Alma, su hija menor, se refiere a una "reiteración delictiva" por parte del denunciado y asegura que fue agredida por el artista. "Me lesionó, me fustigó, amenazó y coaccionó, a punto de hacerme abandonar con mi hija el lecho familiar y refugiarme en mi departamento, alejado de la impronta violenta a la que fui sometida", reza el documento.

Además, se refiere a "otras mujeres" que a través de diversos medios también "expusieron públicamente las penurias padecidas como consecuencia del ilícito accionar de Cwirkaluk" y agrega: "Existe un patrón delictual permanente y persistente de afrenta al género femenino".