"Soy cuidadoso en tratar de entender al público"

29/04/2017 -

¿Qué prima en "Yayo, regreso de la bestia"?

Lo que prima, creo yo, es lo que la gente está esperando. O sea, los monólogos y temas nuevos y chistes. Soy muy cuidadoso en tratar de entender al público y darle lo que el público quiere. En algo le estamos acertando porque ya llevamos más de quince años en esto.

¿Te ríes de la gente o con la gente?

No, indudablemente, en el teatro es con la gente. Reírse uno solo de algo que no entiende nadie no tiene mayor mérito. Es como sentarse a comer solo y que el resto de la gente te vea como estás comiendo. No tiene gracia. Si no incorporás a tu locura a la gente, no existe.