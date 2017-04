Club de Amigos y Olímpico van por la gran final

Fotos Club de Amigos

Club de Amigos de Fernández y Olímpico definirán hoy desde las 16 al segundo finalista del Torneo Iniciación cuando se enfrenten a partir de las 16 en el choque que definirá quién se quedará con el primer puesto del grupo B y enfrentará a Old Lions, que ya se aseguró el Grupo A, en el duelo decisivo para definir al primer campeón de la temporada.

La jornada sabatina tendrá además el atractivo que siempre supone el clásico del rugby local entre Santiago Lawn Tennis y Old Lions (a partir de las 17), aunque esta vez no habrá nada en juego y ambos pondrán sus equipos alternativos, teniendo en cuenta que ya iniciaron su participación en el Regional del NOA.

En Fernández, Club de Amigos está obligado a ganar con punto bonus para arrebatarle a Olímpico el primer lugar. Los de La Banda llegan invictos a esta última fecha, en tanto que los fernandenses sólo cayeron ante el "Negro", en un grupo en el que ambos marcaron claras diferencias con sus rivales. Justamente Clodomira y Unse completarán la jornada en la Zona Campeonato.

En el parque Aguirre habrá un sábado lleno de clásicos, ya que además del partido de Primera División, rojiblancos y viejos leones se enfrentarán en las cuatro divisiones juveniles. Respecto al duelo de Primera, el antecedente marca victoria de Old Lions, aunque en un partido en el que ambos utilizaron lo mejor que tenían en la previa del Regional.

La tabla

Posiciones Grupo A: Old Lions 19 (4 PJ) Lawn Tennis 11 (5), Añatuya 4 (3) y Santiago Rugby 4 (4). Grupo B: Olímpico 22 (5 PJ), Club de Amigos 18 (5), Clodomira 5 (5) y Unse 0 (5).

Finalmente, por la Zona Desarrollo, se jugarán tres partidos y mañana el restante.

Torneo Iniciación, Zona Campeonato, Hoy: Club de Amigos vs. Olímpico y Clodomira vs. Unse (16.00); Santiago Lawn Tennis vs. Old Lions (17.00). Zona Desarrollo, Hoy: La Cañada vs. Frías, Loreto vs. Fernández RC y Brea Pozo vs. Dorados (16.00).

Mañana: Sanavirones vs. Los Juríes.