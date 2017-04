Barcelona quiere celebrar ahora en el clásico catalán

29/04/2017 -

Barcelona, con el astro Lionel Messi, disputará hoy como visitante el clásico catalán ante Espanyol, con la punta de la Liga española que comparte con Real Madrid en juego, desde las 15.45, hora argentina, en el partido válido por la 35ª fecha.

Barcelona enfrentará a Espanyol, con el delantero Pablo Piatti, con el resultado final de Real Madrid que a partir de las 11.15 jugará como local ante Valencia, con Enzo Pérez y Ezequiel Garay.

El resto de los partidos de hoy son: Las Palmas-Atlético Madrid (Nicolás Gaitán y Ángel Correa); y Real Sociedad (Gerónimo Rulli)-

Granada.

Por su parte, Villarreal derrotó ayer como local a Sporting Gijón, en zona de descenso, por 3 a 1.

Con este resultado, el "Submarino Amarillo" se mantiene en zona de clasificación de Liga de Europa, mientras que Gijón complicó sus chances de mantenerse en la primera división española.

Mañana: Osasuna vs. La Coruña; Betis vs. Alavés; Eibar vs. Leganés, y Celta vs. thletic Bilbao.