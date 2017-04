Juventus festejaba el triunfo, pero le aguaron la fiesta en el final

29/04/2017 -

El líder Juventus, con los delanteros Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín como titulares, sufrió ayer el empate 2 a 2 como visitante en el último minuto ante Atalanta, con el volante Alejandro Gómez desde el inicio, en el partido que marcó la apertura de la 34ª fecha de la liga italiana.

Atalanta se puso en ventaja con el gol de Andrea Conti (PT 45’), con pase del "Papu" Gómez, pero Juventus revirtió el resultado con el tanto en contra del volante Leonardo Spinazzola (ST 5’) y la conquista del brasileño Dani Alves (ST 38’).

Sin embargo, el local no se resignó y logró la igualdad con el mediocampista suizo Remo Freuler (ST 45’).

Con este resultado, el puntero del campeonato italiano alcanzó los 84 puntos.

La 34ª fecha continuará hoy con: Torino (Maximiliano López y Lucas Boyé) vs. Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez).

Mañana: Bologna vs. Udinese (Rodrigo De Paul); Cagliari vs. Pescara (Albano Bizzarri); Crotone vs. Milan (Gabriel Paletta, José Sosa, Lucas Ocampos y Leonel Vangioni); Empoli vs. Sassuolo; Genoa (Nicolás Burdisso, Giovanni Simeone, Santiago Gentiletti, Ezequiel Muñoz) vs. Chievo Verona (Nicolás Spolli); Inter (Mauro Icardi, Éver Banega, Juan Pablo Carrizo y Rodrigo Palacio) vs. Nápoli; Palermo vs. Fiorentina; y Roma (Diego Perotti, Federico Fazio y Leandro Paredes) vs. Lazio (Lucas Biglia).