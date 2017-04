Adolescente, acusado de secuestrar, abusar y golpear a su novia seguirá detenid

Fotos RECINTO. El acusado escuchó antentamente el relato de la fiscal de la causa, en compañía de su abogado defensor.

29/04/2017 -

A través de una audiencia realizada ayer, tal como lo había anticipado EL LIBERAL, la Justicia de La Banda ordenó que el adolescente acusado de agredir físicamente a su novia, mantenerla cautiva y abusarla sexualmente continúe detenido por 15 días más.

La Dra. Aby Saucedo -representante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar- solicitó al juez de Control y Garantías Dr. Raúl Santucho que el acusado de apellido Núñez siga tras las rejas ya que restar producirse evidencias.

Según destacó la representante del Ministerio Público la causa se inició cuando María Gallardo -madre del acusado- escuchó el llanto de la estudiante tucumana, quien desde el día domingo por la tarde estaba encerrada en la habitación de su hijo.

Tal como lo publicó este medio en exclusiva en su edición del pasado martes, el acusado reside junto a su madre en una casa de calle Europa del Bº Avenida. La víctima se encontraba de paseo en a casa de su novio y, según sus dichos, la pelea comenzó cuando éste le exigía que revele las contraseñas de sus redes sociales.

Además, la Dra. Saucedo sostuvo que aún faltan evidencias por realizar, entre ellas una pericia psicológica al imputado. También se aguarda el informe del médico forense que examinó a la víctima y de dichos resultados se evaluará agravar o no la calificativa al imputado.

La fiscal también sostuvo que la joven -quien aún no les habría informado a sus padres de lo sucedido- se encuentra alojada en la casa del acusado ya que no tiene dónde más residir hasta tanto avance la investigación y pueda regresar, por lo que si éste queda en libertad podría entorpecer la causa. Por su parte, el Dr. Gustavo Iagatti -abogado defensor del acusado- no se opuso al pedido de la fiscalía pero sí solicitó que su pupilo procesal sea trasladado a otra dependencia, ya que habría mantenido una pelea con un reo de la alcaidía donde se encuentra detenido. El juez al escuchar los argumentos de cada una de las partes ordenó que Núñez quedara tras las rejas y que fuese alojado en la Seccional 47.