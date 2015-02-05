CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Abril de 2017
A LAS 20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
Por El Liberal
Hoy 20:46 -
CANAL 7
DOMINGO
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. SÚPER AGENTE 86
16.45 CINE. POSEIDÓN
18.15 CINE. VUELO 93
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 CINE. ABZURDAH
00.45 PAUSA EN FAMILIA
LUNES
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 EL SULTÁN
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
00.45 UPLAY
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 COCINA
14.00 MAURO
16.30 SECRETOS VERDADEROS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.45 HOY GANÁS VOS
15.45 GODOY CRUZ VS. SAN MARTÍN DE SAN JUAN
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.00 BOCA VS. ARSENAL
21.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
22.30 PASAPALABRA
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK
13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
14.00 SGO. GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MUSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) DEFENSORES VS. A. BROWN
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SGO.PUEBLO QUE BAILA
23.00 PEREGRINO DE LA FE
23.30 ESPACIO UNSE TV EN MERITO
CANAL 4
12.00 EN ARMONÍA
12.30 PARA TODA MUJER
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 EL CLÁSICO FEDERAL “C” ESTUDIANTES VS. INSTITUTO TRÁFICO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)
22.30 PUNTO LIMITE
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 8 MINUTOS ANTES DE MORIR
08.49 ANIMALES AL ATAQUE
10.45 LOCOS POR LAS NUECES
12.32 LOS PICAPIEDRA
14.21 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO
16.04 FURIA EN DOS RUEDAS
17.43 LUCES ROJAS
20.03 LA DAMA DE NEGRO II
22.00 TERROR EN CHERNOBYL
23.47 POSESIÓN SATÁNICA
TCM
08.00 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
09.55 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY
10.00 CASADOS CON HIJOS
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 LA PANTERA ROSA
13.25 LA ÚLTIMA FORTALEZA
16.00 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
18.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
21.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
22.35 PINK FLOYD. THE WALL
TNT
07.33 WALLACE Y GROMIT. LA BATALLA DE LOS VEGETALES
09.06 EL VERANO DE SUS VIDAS
11.13 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE
12.49 DINOSAURIO
14.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS
16.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
18.05 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
19.54 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 STEP UP ALL IN
00.11 THOR. UN MUNDO OSCURO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, PILOTO
08.00 GRIMM, ASÍ SON LOS OSOS
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS
09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA DE OCTUBRE
10.45 DETECTIVES MEDICOS S14, PUREBREAD MURDER
11.15 LOS PITUFOS
13.15 CHICAGO FIRE, BEBÉS Y TONTOS
14.15 CHICAGO MED, LECCIÓN APRENDIDA
15.15 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO
16.15 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ
17.15 MADAGASCAR
19.00 MI VILLANO FAVORITO
21.00 LOS PITUFOS
23.05 SHREK 2
STUDIO UNIVERSAL
09.30 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, LOS ACTOS DE BORDEN
10.25 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, PATRONA DE LAS ARTES
11.20 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, FLOWERS
12.15 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, BIENVENIDOS A MAPLECROFT
13.10 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, CÁMARA FRIGORÍFICA
14.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, DEL TIPO FUGITIVO
15.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, LAS HERMANAS GRIMKÉ
16.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, VUELCO
17.00 EL MISTERIO DE ENFIELD, THE ENFIELD HAUNTING EP 1
18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, T.E.H. EP 2
A DONDE IR
LOS CARDALES
(SALTA Y COSTANERA)
+HOY, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES CELEBRANDO SUS 42 AÑOS CON LA MÚSICA, “SENTIR CRIOLLO”, CARLOS ROLDÁN, “MISHQUI SIMI”, “SALITRAL”, “SONKOY BANDEÑO”, Y ARTISTAS INVITADOS.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
30/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
30/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
30/04 -02 y 03/ 5 21:45 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
30/04 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
30/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
30/04- 02 Y 03/05 22:00 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
30/04 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
30/04 -02 Y 03/05 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)