CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Abril de 2017

Hoy 20:46 -

CANAL 7

DOMINGO

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. SÚPER AGENTE 86

16.45 CINE. POSEIDÓN

18.15 CINE. VUELO 93

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 CINE. ABZURDAH

00.45 PAUSA EN FAMILIA



LUNES

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 EL SULTÁN

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

00.45 UPLAY

01.15 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 COCINA

14.00 MAURO

16.30 SECRETOS VERDADEROS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.45 HOY GANÁS VOS

15.45 GODOY CRUZ VS. SAN MARTÍN DE SAN JUAN

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.00 BOCA VS. ARSENAL

21.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

22.30 PASAPALABRA

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK

13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

14.00 SGO. GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MUSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) DEFENSORES VS. A. BROWN

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SGO.PUEBLO QUE BAILA

23.00 PEREGRINO DE LA FE

23.30 ESPACIO UNSE TV EN MERITO

CANAL 4

12.00 EN ARMONÍA

12.30 PARA TODA MUJER

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 EL CLÁSICO FEDERAL “C” ESTUDIANTES VS. INSTITUTO TRÁFICO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)

22.30 PUNTO LIMITE

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 8 MINUTOS ANTES DE MORIR

08.49 ANIMALES AL ATAQUE

10.45 LOCOS POR LAS NUECES

12.32 LOS PICAPIEDRA

14.21 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO

16.04 FURIA EN DOS RUEDAS

17.43 LUCES ROJAS

20.03 LA DAMA DE NEGRO II

22.00 TERROR EN CHERNOBYL

23.47 POSESIÓN SATÁNICA

TCM

08.00 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

09.55 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY

10.00 CASADOS CON HIJOS

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LA PANTERA ROSA

13.25 LA ÚLTIMA FORTALEZA

16.00 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

18.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

21.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

22.35 PINK FLOYD. THE WALL

TNT

07.33 WALLACE Y GROMIT. LA BATALLA DE LOS VEGETALES

09.06 EL VERANO DE SUS VIDAS

11.13 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE

12.49 DINOSAURIO

14.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS

16.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

18.05 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

19.54 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 STEP UP ALL IN

00.11 THOR. UN MUNDO OSCURO

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, PILOTO

08.00 GRIMM, ASÍ SON LOS OSOS

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS

09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA DE OCTUBRE

10.45 DETECTIVES MEDICOS S14, PUREBREAD MURDER

11.15 LOS PITUFOS

13.15 CHICAGO FIRE, BEBÉS Y TONTOS

14.15 CHICAGO MED, LECCIÓN APRENDIDA

15.15 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO

16.15 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ

17.15 MADAGASCAR

19.00 MI VILLANO FAVORITO

21.00 LOS PITUFOS

23.05 SHREK 2

STUDIO UNIVERSAL

09.30 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, LOS ACTOS DE BORDEN

10.25 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, PATRONA DE LAS ARTES

11.20 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, FLOWERS

12.15 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, BIENVENIDOS A MAPLECROFT

13.10 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, CÁMARA FRIGORÍFICA

14.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, DEL TIPO FUGITIVO

15.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, LAS HERMANAS GRIMKÉ

16.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN, VUELCO

17.00 EL MISTERIO DE ENFIELD, THE ENFIELD HAUNTING EP 1

18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, T.E.H. EP 2





A DONDE IR

LOS CARDALES

(SALTA Y COSTANERA)

+HOY, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES CELEBRANDO SUS 42 AÑOS CON LA MÚSICA, “SENTIR CRIOLLO”, CARLOS ROLDÁN, “MISHQUI SIMI”, “SALITRAL”, “SONKOY BANDEÑO”, Y ARTISTAS INVITADOS.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

30/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

30/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

30/04 -02 y 03/ 5 21:45 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)

30/04 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

30/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)

PERSONAL SHOPPER 2D

FANTASÍA, DRAMA (13 años)

30/04- 02 Y 03/05 22:00 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

30/04 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

30/04 -02 Y 03/05 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PADECIENTES

16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)