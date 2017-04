Precios Cuidados finaliza el viernes y se prorrogaría, pero con menor participación en el consumo

Hoy 21:12 - De un 11% de las compras que realizaba la gente en sus primeras ediciones de los productos incluídos en el programa, cayó a un 4%. El próximo viernes 5 de mayo termina la vigencia del programa Precios Cuidados que el gobierno nacional prorrogó en enero, pero tanto para analista del consumo como para las asociaciones de consumidores a nivel local, el programa aún tiene mucho por mejorar a la par que también se debería extender su alcance. Para Damian di Pace, director de la consultora Focus Market y asesor de Came, “en principio, la continuidad de Precios Cuidados va a sumar la quinta prórroga en la gestión Macri y es importante respecto de las categorías básicas de alimentos, bebidas, limpieza y estética personal, de cuidados personales”. Puntualizó en este sentido que “mantienen precios de referencia frente a un escenario donde la inflación ha disminuido, pero todavía continúa en forma intensa su lucha para reducirla más. Con una inflación del 40% el año pasado y una proyección para este año de acuerdo al relevamiento de expectativa de mercado de 22,5%, en esta etapa se mantendrían esos 545 productos aunque sí sería interesante que se incorpore mayor publicidad”. Agregó que es necesario “promover más el programa y mejorar la incorporación de señalética en góndola con la existencia del programa y los precios de cada categoría en las diferentes góndolas, básicamente porque a medida que fueron pasando las diferentes etapas el nivel de participación del programa respecto del consumo fue disminuyendo hasta llegar a una participación de entre el 3 y 4% cuando había llegado en un momento a un techo del 11% respecto de las ventas en consumo masivo en las grandes cadenas de comercialización”. En tanto, Javier Alexandro, titular de la Asociación en Defensa del Consumidor local (Adecse), indicó que “los productos de Precios Cuidados, por los relevamientos que hemos hecho muestran faltantes, no están tan identificados como deberían, es un paliativo para el ama de casa, pero los producto no están tan bien identificados como en la primera edición de Precios Cuidados y siempre hay faltante”. Además, cuestionó que “nunca están en todos los supermercados, desconocemos los controles que se hacen. Es una ayuda al consumo, un paliativo mínimo porque los incrementos son generalizados en todos los rubros aunque un poco ayuda, pero hay que ver que hoy están poco identificados y no están en todos los negocios”. Puntualizó que “lo bueno sería que se incluyan a más productos”.