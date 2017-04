El empleo on line, una nueva opción que crece entre los trabajos no convencionales y por cuenta propia

Hoy 21:23 - La tecnología ha cambiado en los últimos años la forma de trabajar de una gran cantidad de personas, a punto tal que en la actualidad hay un crecimiento en la demanda de diferentes puestos, pero para trabajos que se realizan en forma remota y en las cuales un jefe virtual se encarga de repartir tareas y administrar los tiempos en jornadas laborales que no están definidas por convención sino por el tiempo que demande cada proyecto. Más que en jornadas laborales, la cantidad de horas de trabajo se define por metas a conseguir. Por otro lado, la cuestión salarial es un tema también diferente a la de los trabajos convencionales. En este sentido, desde una de las plataformas que canaliza este tipo de empleos como freelancer.com, señalaron que el salario es en función del proyecto. Puede haber proyectos que incluyan a un postulante desde U$S100 a otros de mayor complejidad que lo involucren de hasta U$S10.000. Puede haber proyectos que lleven una hora o un día y otros que lleguen a un mes. De todas estas cuestiones de estos nuevos tipos de trabajo dialogó con el MIX ECONÓMICO Antonia Bensusan, responsable de marketing para Latinoamérica de una de las plataformas más grandes de empleos on line y, a su vez, una de las líderes en la oferta de empleos en línea. ¿Cuánto ha crecido el trabajo on line en la Argentina en estos últimos 5 años? En los últimos 5 años el mercado de trabajo online en Argentina creció muchísimo. En el 2012, cuando desembarcamos teníamos 12.500 usuarios, y hoy ya tenemos más de 314.000, un crecimiento que no disminuye. Argentina es uno de los principales mercados dentro de la región. No sólo cuenta con profesionales altamente capacitados y demandados por empleadores en todas partes del mundo, sino que los empleadores argentinos son una gran fuente de pedidos de trabajo altamente desafiantes. En la Argentina se encuentra una calidad impresionante de recursos humanos, con ambiciones, ideas, creatividad y un espíritu emprendedor que es reconocido globalmente. Dentro de nuestras propias estadísticas, Argentina se posiciona como uno de los países de la región con mayor cantidad de usuarios registrados en nuestra plataforma y con números que van creciendo significativamente. Creemos que es un mercado que tiene aún muchísimo camino por desarrollar y la Argentina es y será un activo participante del mismo, razón por la cual hemos abierto en el 2016 una oficina en Buenos Aires, la que esperamos crezca significativamente. ¿Cuánta gente trabaja en la actualidad bajo esta modalidad y cuántas horas al día le demanda? Actualmente contamos con más de 23.5 millones de usuarios a nivel mundial, y más de 314.000 usuarios argentinos que trabajan en proyectos en más de 950 categorías. Uno de los tantos beneficios de ser freelancer es la libertad de elegir en qué trabajar, dónde trabajar y cuántas horas trabajar, lo cual implica que no existe una cantidad de horas estándar que los freelancers deben cumplir. Son ellos mismos quienes tienen completa libertad de manejar sus horarios. Hay freelancers que trabajan 1 hora al día, otros 5, otros 8. La cantidad de horas trabajadas las deciden ellos mismos en base a los proyectos en los que estén trabajando en el momento. ¿Cuáles son los empleos y habilidades más requeridas para trabajos on line? Hay 3 áreas en las cuales los profesionales argentinos se destacan muy por encima del resto de la región y que son más demandadas: el desarrollo de software ( desarrollo de sitios web, mobile, entre otros), el diseño gráfico (desde diseño de logotipo y marca a diseño de sitios web) y las traducciones, y son contratados, de manera freelance, en mayor parte por empresas de Estados Unidos, España, por propios empleadores de la Argentina, India y Australia (en ese orden). ¿Cómo son los salarios con respecto de un trabajo convencional? Es un tanto complejo comparar los salarios de los freelancers con el de los trabajadores en empleos convencionales ya que el salario del freelancer está ligado a la cantidad de proyectos que deseé tomar. Es el freelancer quien decide con total libertad qué y cuántos proyectos tomar, lo cual incide directamente sobre sus ingresos. Si un mes el freelancer quiere aumentar sus ingresos probablemente tomará más proyectos. El promedio de lo que un freelancer gana por trabajo finalizado en nuestra plataforma es de U$S 167. Obviamente, esta tarifa varía ya que depende de los requisitos y duración de cada proyecto. En nuestra plataforma se publican a diario más de 8.000 trabajos, los cuales tienen un rango de presupuesto muy amplio, un freelancer puede estar trabajando en proyectos de U$S 100 y en otros que superen los U$S 10.000, en proyectos que tomen tan solo 1 hora o proyectos que requieran 1 mes de trabajo. La tarifa depende del tipo de proyecto que sea, sus requisitos, duración y los recursos que le tomen al freelancer. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento y en qué sectores? Hoy en día gran parte de la población mundial vive con 5 a 10 dolares diarios o menos; con este tipo de trabajos, queremos permitir que sean 5 a 10 dolares la hora. Nuestro objetivo es continuar con el crecimiento sostenido. Tenemos una política de adquisiciones muy fuerte, habiendo comprado ya 18 empresas en los últimos años, incluyendo Nubelo de Argentina-España y Prolancer de Brasil para así continuar reforzando nuestro liderazgo, y lograr que más personas opten al trabajo freelance como su modalidad de trabajo y vida. Hemos abierto en el 2016 una oficina en Buenos Aires, que se suma a nuestras oficnas en Australia, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y la que esperamos crezca significativamente, y ese es en parte un desafío personal que tengo. No solo ayudar a Argentinos a conseguir trabajo a través de nuestra plataforma, sino que abrir las puertas para que puedan trabajar con nosotros también. La inversión que ya hemos hecho en Argentina es importante, y esperamos poder invertir mucho más en la contratación de talentos locales. Estoy convencido de que los sectores que tendrán mayor crecimiento en el mercado freelance serán aquellos relacionadas a las Stem (significa ciencias, tecnología, ingeniería y matemática). Si comenzamos a analizar el mundo en el que vivimos notaremos que en todo ámbito hay un algoritmo presente. Hay una creciente tendencia a la digitalización, toda industria deberá digitalizarse, porque de no hacerlo desaparecerá. Este auge obligará a todas las industrias a subirse a la ¨ola¨ de la digitalización. ¿Qué generará esto? Que en toda industria haya una demanda por personas especializadas en profesiones relacionadas a las Stem. Resulta lógico pensar que los protagonistas del mercado laboral del futuro serán aquellos que hayan decidido dedicarse a las Stem. Y si hoy en día la demanda de estos roles es muy alta, en unos años resultará aún más complicado conseguir talento de alta calidad lo cual hará de los freelancers una alternativa aún más atractiva para las empresas. ¿La mayoría de los trabajadores on line son independientes? La gran mayoría de los trabajadores on line son independientes, y el 100% de los que se realizan en Freelancer.com lo son; no obstante, también tenemos varios casos de profesionales que comenzaron como freelancers y que debido al caudal de proyectos de alta calidad comenzaron a contratar a colegas y formaron sus propios equipos. A nivel local, tenemos el caso de Julián Bagilet, graduado de Ingeniería en Sistemas de la UTN quien no lograba conseguir trabajo. Tras participar en varios procesos selectivos sin éxito, Julián decidió tomar todos sus conocimientos técnicos y aplicarlos mediante el trabajo independiente. Hoy, a 3 años desde que comenzó a trabajar en nuestra plataforma, Julián es el dueño del estudio JBOStudios, que cuenta con oficinas en Argentina y Venezuela donde emplea a 2 equipos de trabajo. l