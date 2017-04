Presidente de Sancor pidio “reflexion” a la industria, Gobierno y trabajadores

Hoy 21:29 - GEl presidente de SanCor, Gustavo Ferrero, llamó a “la reflexión” a “las entidades que representan a la industria lechera, a los trabajadores y al Gobierno Nacional” para que se llegue a un acuerdo que permita “salir adelante” a la cooperativa. Ferrero señaló que días atrás, junto a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), se logró acordar con el Gobierno Nacional un plan de reestructuración que incluye un préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) y que permitirá recomponer la operatividad de la Cooperativa. No obstante, señaló que ese préstamo está supeditado a un acuerdo sectorial entre los industriales y el gremio, cuyo secretario general, Héctor Ponce, acusó a los industriales lecheros de tener a SanCor de “rehén” y rechazó los términos pretendidos por ese sector. Al respecto, Ferrero advirtió que “SanCor no puede resolver este punto por sí solo, por lo que rogamos a las partes involucradas que reflexionen y puedan llegar a una pronta solución”. “Aspiramos a que esta situación se resuelva rápidamente, ya que se está afectando gravemente la actividad productiva y comercial”, afirmó. En ese sentido, recordó que la cooperativa “tiene 78 años de trayectoria en el país” y que integra una cadena de valor que comprende a “1.000 productores asociados, 4.000 empleados, 1.500 proveedores de insumos, bienes y servicios; 12 plantas industriales, 18 sucursales de venta, 300 transportistas, 200 distribuidores exclusivos y más de 80.000 comercios minoristas”. “Reconocemos el esfuerzo de todos los actores involucrados”, expresó y pidió: “Los invitamos a la reflexión en pos de encontrar soluciones inmediatas para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y el normal desempeno de todas las actividades”. Industria El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), Héctor Ponce, acusó a la Cámara de la Industria Láctea de tener de “rehén” a SanCor con el fin de flexibilizar las condiciones laborales del sector y advirtió que si a esa cooperativa no le da ayuda “para poder ordenar definitivamente sus cuentas y reconvertirla, le sacan el respirador artificial”. “Las cámaras empresarias utilizan a SanCor como rehén y no tienen ningún problema en desequilibrarla, de sacar provecho de la situación, para que desaparezca sin tener en cuenta que SanCor es mucho más que unos miles de trabajadores; son pueblos enteros que se erigieron alrededor de ella y que perderían su identidad, sus trabajos y su fuente vital”, reprochó.