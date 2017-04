Por la guerra en Siria, la industria yerbatera perdió ingresos por un monto de U$S 26 millones

Hoy 21:31 - La caída de las exportaciones registrada el año pasado es uno de los factores que explican la crisis de ingresos que está atravesando la cadena de valor yerbatera argentina. En 2016 se declararon 28.258 toneladas de yerba mate a granel y envasada por un valor FOB de 74,9 millones de dólares versus 34.864 toneladas por 106,4 M/u$s en 2015. La mayor parte de la caída se explica por el derrumbe de las ventas destinadas a Siria –el principal comprador del producto– a causa del recrudecimiento de la guerra civil ocurrido el año pasado en esa nación. Mientras que en 2015 se declararon colocaciones de yerba mate en Siria por un monto FOB de 78,4 millones de dólares (73.7% del total anual), en 2016 esa cifra cayó 34% para ubicarse en 51,8 M/u$s (69.1% del total anual). Es decir: el año pasado la industria yerbatera exportadora recibió 26 M/u$s menos que en 2015 en concepto de ventas a Siria. Y el atraso del tipo de cambio local contribuyó a exacerbar esa pérdida de ingresos. La cadena de valor yerbatera, a pesar de contar con oportunidades increíbles para generar acciones de marketing de alcance global, aún no logró la manera de capitalizarlas. Casi un año atrás el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró: “En la universidad leí a Borges, a Cortázar, y leía que hablaban a veces del mate y yo me decía: Tengo que viajar a Buenos Aires a probar mate. Por suerte ahora lo probé y me gustó bastante. Creo que me llevaré un poco a la Casa Blanca”. A pesar de esa ayuda fenomenal, en 2016 las ventas externas de yerba a EE.UU. apenas sumaron 2,43 millones de dólares. El Papa Francisco es un consumidor habitual de esa bebida. Pero no se instrumentó –hasta el momento– ninguna campaña de marketing orientada a explotar esa ventaja de alcance mundial. En el primer bimestre de 2017 se declararon ventas externas de yerba mate argentina por 3682 toneladas a un valor FOB de 9,79 millones versus 3639 toneladas por 10,5 M/u$s en el mismo período de 2016. La introducción del mate en Siria se habría iniciado con la gran inmigración de ese país hacia la Argentina que se registró a mediados del siglo XIX. Cuando una parte de los inmigrantes regresaron a Siria, llevaron consigo la costumbre de tomar mate, la cual sigue incorporada en la cultura de muchas familias sirias hasta la actualidad.