Cuántas veces nos preocupamos por lo que vamos a comer o cómo vestirnos; podemos pensar también que nuestro Dios está lejos y que no se preocupa de nosotros. Olvidamos que tenemos una oración en la que decimos “Danos hoy nuestro pan de cada día”.

“Danos” lo decimos con la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. “Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 45) y da a todos los vivientes “a su tiempo su alimento” (Sal 104, 27).

Es una petición y nosotros necesitamos alimentos. No debemos olvidar que mirando el pueblo de Israel después de salir de Egipto ha visto la gracia de Dios y sobre todo ha pensado que Él los había olvidado, pero Dios les dio lo que necesitaban en el desierto. Siempre Dios nos da lo que necesitamos.

En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la Providencia de nuestro Padre (cf Mt 6, 25-34). No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios:

“A los que buscan el Reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios: al que posee a Dios, nada le falta, si él mismo no falta a Dios” (San Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 21).

Podemos pensar que sólo sea una petición del pan de cada día, pero hay otras cosas que podemos necesitar, como pedir por problemas de salud. Entonces, esa petición también es para decir danos hoy lo que necesitamos para nuestras vidas.

¿Cuántas veces olvidamos que tenemos que pedir con confianza y humildad? Jesús nos enseña a acudir al Padre como personas necesitadas, que se reconocen necesitados de ayuda. El autosuficiente cree basarse a sí mismo; el humilde, en cambio, reconoce su indigencia, sabe que no puede solo y acude a Dios Padre para pedirle que le dé lo que es básico, con la confianza de que Dios no dará una piedra al hijo que le pide pan. (Mt 7, 9)

¿Cuál es el pan que necesitamos hoy, lo indispensable para la vida cotidiana?

Hay que pedir a Dios lo que es necesario, pedimos que cubra nuestras necesidades básicas como lo son alimentos, vestimenta, salud, amor, etc. Algunos ya las tienen y piden que no les falte, otros tienen en abundancia, piden el pan de la pobreza evangélica para no apegarse a cosas superficiales y que las riquezas no los lleven a la perdición; y otros no tienen lo más elemental, viven al día y de la Providencia, dependen de la lluvia y el sol de las personas caritativas, de las ventas de cada día, si los contratan esa jornada o no, viven pendientes del Señor, con la certeza que Dios proveerá.

Quizás podemos tener todo el pan material y puede faltar el espiritual. Lo necesitamos como lo necesitaron los apóstoles, los que han seguido a Cristo.

“El hombre no sólo vive de pan, sino de toda Palabra que viene de la boca de Dios. Cristo es nuestro pan porque es nuestra vida y la vida es el pan. Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 25).

Poco antes había dicho: “El pan es la Palabra de Dios vivo que viene del Cielo” (Jn 6, 33).

Entonces, podemos llegar a vivir con esa confianza en la Providencia de Dios, que nunca nos deja ni abandona.

“De cada día” quiere decir todos los días y todos los tiempos hay que leer con los signos de la fe. La confianza en la Providencia es nuestro destino.

“Hoy” es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña (Mt 6, 34; Ex 16, 19); no hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su Palabra y del Cuerpo de su Hijo, este “hoy” no es solamente el de nuestro tiempo mortal: es el hoy de Dios:

“Si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? ‘Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy’ (Sal 2, 7). Hoy, es decir, cuando Cristo resucita”. (San Ambrosio, De sacramentis, 5, 26).

No podemos quedar sin pensar cómo Dios ha multiplicado los panes para dar en abundancia y continúa multiplicando. Lo que falta hoy no es el pan, sino la caridad, generosidad y solidaridad para compartir con los demás.

La Eucaristía es nuestro pan cotidiano; comulgamos cada día y no podemos dejar de pensar en nuestros hermanos que no tienen nada.

“El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el Pan del cielo (Jn 6, 51). Cristo ‘mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la Carne, amasado en la Pasión, cocido en el Horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial’ (San Pedro Crisólogo).

Podemos alegrarnos que como cristianos, seres humanos, hijos e hijas de Dios, nada nos va a faltar. En las oraciones podemos pedir para que no falte a los demás el pan, pero hay que dar y compartir; no es suficiente orar, sino que hay que obrar como Jesús lo hizo.

Que Dios nos dé esa oportunidad para que todos los días tengamos algo para vivir y compartir, buscando el bien por nuestros hermanos. Que nuestra madre, la Virgen María que siempre mira lo que falta a los demás, nos ayude a abrir nuestros ojos para ver lo que falta a nuestros hermanos, recibir con alegría y dar testimonio de ese Dios que es vivo y es pan.