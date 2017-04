FÚNEBRES | 30 de Abril de 2017

Hoy 21:36 - FALLECIMIENTOS





- Antonia del Valle Alagastino

- Anselmo Marcial Corbalán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALAGASTINO, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Madre mía nos dejaste, te fuiste a los brazos de Dios y de nuestro padre. Fuiste una gran madre, una gran abuela y no nos queda consuelo de tu pronta partida. Rogamos a Dios nos ayude a continuar sin vos. Sus hijos, sobrinos, nietos yernos, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz a las 9. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado porNUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ALAGASTINO, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su hija Gabriela, hijo político Fabián y nieto Genaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Vivirás en nuestros corazones. Sus hijos Analía y Milton, hija política Alejandra, sus nietos Melisa, Facundo, Larissa, Celene y Leandro. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos Ana, Lelia, Mercedes, Marcolina, Estela, Carlos, Olga, Arminda y Raúl Eduardo, sus hermanos políticos Juana, Mario, Blanca, carlos y Ulises, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Señor recíbelo en tu reino y dale la paz que su alma necesita. Su hermana Olga del Valle Burgos, su esposo Carlos Pereyra, sobrino Fabián Burgos participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sólo en Dios encuentro el descanso y de el viene la salvación. Su hermana Arminda participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Eleva oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ANSELMO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos Estela, Corina y Marcial y Mercedes, h. pol. Héctor y Mónica, nietos, bisnietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Mutual Santiagueña. Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CUEVAS, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio E. Mansilla y sus hijos Julio y Laura, Josefina y Martín y Amelia y Tufi participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mirta y elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y María Elizabeth y flia., participan su partida al Reino Celestial, ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida flia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Dante Cayetano Fiorentino y Olga Coronel de Fiorentino ruegan por el eterno descanso de su alma y acompañan en el dolor a su familia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Comunidad educativa, directivos, profesores, alumnos y pers. de maestranza participan el fallecimiento de la madre del prof. de la institución Prof. Nassif Alfonso Rolle de la Esc. Francisca Jacques.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Ricardo Touriño, despide a Alicia con mucho pesar y tristeza, gran anfitriona, mujer integra, acmpaña a Alfonso, sus hijos, nietos en este momento de tanto dolor.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con inmensa tristeza su fallecimiento y acompañan a Pocho y a sus hijos con el afecto fraternal de toda la vida.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hija Claudia, su yerno Luis Montero, sus nietos Junior, Melanie y Wendy participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Te recordaremos con inmenso amor.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|."Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Lidia Ledesma, cuñado Nito, sobrinas Roxana, Viviana y Marcela, sobrinos nietos Benjamín y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Su hermana política Estela Gelid de Miguel, junto a su hijo Luis Alberto y sus nietos: María Josefina, Luis Ignacio y Nazareno, acongojados participan el fallecimiento de la querida "Esturchi". Rogamos oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/4/17|. Sus sobrinos Piqui Miguel, su esposa Susana González e hijos María Susana, Pedro Honorio, Huerto y Agustina y nietas participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Esther. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Luis Alberto Miguel e hijos: María Josefina y Luis Ignacio participan el fallecimiento de la querida tía "Esturchi" abrazan con dolor a sus primos: Pachi, Guilli y Fabi. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Teresa Gelid participa con mucha tristeza y dolor el fallecimiento de la muy querida Esther. Ruega oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Personal del Hotel Libertador SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Atilio Davidsson y Elena Yoles participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. La Honorable Comision Directiva, personal administrativo y de mantenimiento del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá del CPN. Guillermo Raed y tía del Dr. Luis Miguel.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. CPN. Lucas Serafini y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá de su amigo CPN Guillermo Raed. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. La Secretaria de Prensa del Club Atlético Mitre participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá del presidente del Club CPN. Guillermo Raed.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con pesar su fallecimiento y abrazan al entrañable amigo Guillermo en este duro momento.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Rodolfo Manuel Ibáñez y familia y Luis Rodolfo Manuel Ibáñez (a) y familia participan el fallecimiento de la madre del Cr. Guillermo Raed. Acompañan espiritualmente en este momento de dolor y ruegan al Señor de cristiana resignación.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus sobrinos Alexia y Rene Rodríguez Villagra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus sobrinos Eugenia Stein Rodríguez e hijos y Joaquín Pereyra Rodríguez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus sobrinas Clara y Adriana Matteo Rodriguez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su sobrina Clara e hijos Emmanuel, Analía, Ivana, Noelia, Emilio y Flavia Monje Matteo, paticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus sobrinos Alberto Rojas y Graciela e hijos Ely, Gisele y Rocío, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Dra. Graciela Rueda y su hija Lourdes Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Tus amigos del alma; Pepe Rueda, Toli de Rueda, sus hijos Fernando, Christian, José María, Gabriela y su nieta del corazón Lourdes Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Graciela Esper y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina y acompañan a su hijo Marcelo en tan doloroso momento.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Marta S. Rodríguez, Paola R. Villarreal, Marta Rodríguez de Pascual y flia., participan con dolor el fallecimiento de su amiga, y acompañan con oraciones a sus hijos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. La Agrupación Judiciales Unidos, participan con profundo dolor la partida de una querida compañera y mamá de su hijo Yuyi Diganchi. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Tete Carabajal, su esposa e hijos Daniela y Pablo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su amiga íntima Elsa de Alzogaray, sus sobrinos de corazón, Mariela, Carolina y Javi Alzogaaray, acompañan a sus hijos Alberto y Yuyi en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su amiga de toda la vida Sara Cristina, sus hijas Paola Valentini y esposo, Analía Valentini y esposo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia., con oraciones y ruegan por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Lucky Delgado y su hijo Yito acompañan en tan difícil momento a sus hijos Albert y Yuyi y despedimos con inmenso dolor a la hermana del alma "Deganchu". Rogamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Dra. Angélica González despide con gran dolor a su querida amiga, ejemplo de sacrificio, honestidad y del verdadero sentido de la amistad y acompaña a sus familiares en este difícil trance. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y resignación para su flia.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Houda Arja de Zemán, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga de toda la vida y acompañan a sus hijos Alberto y Marcelo en tan doloroso trance.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Patricia Vidal y Santiago Volta participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Marcelo y flia., en su dolor.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "El Señor es mi luz y mi salvación". Norma Villalba, Marta Tagliavini y Carolina Vega, amigas de la Dra. Paola M. Chilio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su suegra y ruegan una oración en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su amigo Hugo E. Silva, acompaña a su hijo Marcelo en el dolor de perder a su querida madre. Dios conoce el alma y el corazón de todos sus hijos, te sepa compensar por tu bondad y buena amiga. Que tu alma descanse en la paz de Dios. Sus restos fueron sepultados en el cementerrio El Descanso.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Dr. Luis Achával, Mariela Charriol y sus hijos Facundo y Santiago Achával participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria de su amiga Olga.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Juanjo, Diana y Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecina de toda la vida y acompañan a sus hijos Alberto y Marcelo.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados me hace descansar y donde brota agua fresca me conduce. Mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo". Sus entrañables amigos que no la Olvidarán Nilda e Ileana Albarracín y Roly Albarracín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Dra. Nilda Támer y Dra. Dina Elizabeth Cheein participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente en tan doloroso momento a su hijo Marcelo, con esta reflexión de Ricardo Palma: "...la vida no es la que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo...". Piden una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Partiste a un mundo donde no hay llanto ni dolor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, El te hará descansar en sus verdes praderas. Tu hermano en el afecto Eduardo Gómez Espeche y familia participa en tan difícil momento.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Mujer de grandes virtudes, luchadora, amiga vivirás eternamente en los corazones de los que te conocieron. Tus ex compañeras de Sección Personal de Tribunales: Sras. Chichila de Montes y Moni Castagna de Infante participan con dolor su fallecimiento rogando pronta resignación a su familia.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARIAS, FRANKLIN HÉCTOR (El Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Gringo querido, hoy te recordamos como el buen hijo y buen padre que fuiste, una persona solidaria, con mucha alegría y esas ganas de vivir la vida. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Sus hijas, hijos políticos, sus padres, hermanos, tíos, sobrinos y demás familiares agradecen profundamente a amigos, amigos de Buenos Aires, vecinos y a todas las personas que de un modo u otro nos acompañaron en los momentos de dolor e invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BRIZUELA, MARTA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/09|. Hoy hace ocho años que nos dejaste madre, pareciendo que fue ayer, tus hijos no dejan de extrañarte. En nuestro corazón mi viejita loca Mariza, Raúl, Gaby, Marcelo, Fabiana, Pelito, Mariano, Gabriel y Rita, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla Divina Misericordia.

CASTAÑO, PEDRO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/13|. Papi, un año más que no estás físicamente con nosotros, parece que fue ayer, te extrañamos mucho, tristemente recordamos tu partida, pero nos mantiene tu enseñanza, los recuerdos de todos los momentos felices vividos, tus consejos. Ruego a Dios fortaleza para salir adelante, sé que junto a Él en el más allá, y junto a todos nuestros seres queridos, descansa en paz. Te amaremos siempre. Gracias por la hermosa familia, por ser lo que soy, orgullosa de vos siempre. Te amamos. Tu hija Andrea Castaño, hijo político Pablo Di Piazza, sus nietos Leonel y Pedro invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 hs en el cementerio de Vuelta de La Barranca y a la misa a las 20 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

CHARCAS, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17 en Concepción, Tucumán|. El Grupo "Encuentro con Cristo y María" invita a participar de la misa que se oficiará el martes 2/5/17 a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CONCHA, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Abuela Alejandra ... Alica ... Iaia ... mamá .... como te decíamos; ya no estarás fisicamente, pero sí en nuestros corazones, para siempre cada vez que miremos al cielo, te recordaremos .... Tus hijos Aldo, Alfredo, hijas pol. Adriana. Chela, nietos Brisa, Benjamin, Benicio, Eduardo, Héctor, Noelia, Doris, SIlvana, Enrique, Emanuel invitan a la misa hoy a las 20 en Pquia. Virgen del Valle Bº Huaico Hondo, al cumplirse 9 días de su partida.

CONTRERAS, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/12|. Sus hijos, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco, con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Hijo amado, pasaron seis años y me cuesta entender tu partida, te extraño y cuánto dolor dejaste en los corazones de los que nunca te olvidaremos. Nos consuela saber que el Señor te recibió en su morada de luz y paz. Tu madre Mirta, tus hermanos Tuky y Adriana, sobrinos GIsselle, Florencia y Agustín invitan a la misa que se oficiará mañana a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

FERNÁNDEZ DE CHAMUT, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Nena, ya pasó nueve días de tu partida al reino de Dios. Aún no podemos acostumbrarnos a tu ausencia, sólo nos quedan tus bellos recuerdos. Sus hijos e hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse mañana 1/5 a las 20.30 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

GEREZ DE IÑÍGUEZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Su esposo José R. Iñíguez y sus hijos Héctor, Oscar, Walter, Silvana, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy 30 de mayo a las 20.30 en parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse seis meses de su fallecimiento.

GODOY, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus hijas y nietos invitan a participar de la misa hoy a las 20.30 en Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su esposa, hijos, hija política, nietos, bisnietas y demás familiares invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5 a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, TOMÁS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Te recordamos, te extrañamos, sos el ángel que guía nuestros caminos. Te fuiste a los brazos del Señor y de allí nos guías e iluminas. A dos años de tu partida, Tu madre Aída, tu esposa Daniela, hijos Tomás y Victoria, tus hermanos Celia y Santos invitan a participar de la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

LEDESMA DE LANDRIEL, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Madre querida tu ausencia sigue latente, pero sé que estás en la casa de Dios. Cuidaré de mi alma, tu última mirada, tus últimas caricias, tus últimas palabras y tus últimos besos y el calor de tus manitos en las mías. Te amo y te amaré por siempre. Su hija Yuly, Lito, Kito, Peki y Susana, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa el domingo 30/4/17 a un mes de su fallecimiento a las 11 hs en la Catedral Basílica.

LEDESMA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Madre: vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Juan, Luis, Esther, María y Susana Landriel, hijos pol. nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Tía, cada instante recuerdo todos los momentos que disfrutamos juntos, nuestras travesuras, anécdotas, el cariño que nos tuvimos y más. Me siento muy triste y quisiera darte un abrazo, pero me queda el consuelo de saber que Dios te tiene a su lado. Aunque la vida nos ha separado, quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón. Su sobrino Francisco Nadir, Eduardo y Nadia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. "Y te fuiste dejando un gran vacío en nosotras, pero seguirás por siempre en nuestros corazoncitos, ayúdanos a ser fuertes para ayudar a tus papitos a superar tan grande pérdida, te recordaremos siempre tan dulce y sonriente con nosotras. Un abrazo grande a donde fuera que estés. Hasta siempre tía María". Sus sobrinas Jazmín y Alfonsina invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Hija; todo lo que digamos ahora vos lo sabías: eras nuestro orgullo, nuestra razón de vida y de golpe nos quedamos vacíos. El perderte nos causó un dolor imposible de describir. Todo se acabó, las ganas de vivir, la alegría, los proyectos incluso la fe. Cuando nos acostamos tenemos la esperanza de despertar de esta pesadilla. Por eso mi chiquita desde donde estés llévanos pronto a tu lado para abrazarnos y besarnos eternamente como siempre lo hacíamos. Ahora descansa en paz junto a tu hermano y a tu abuela. Nosotros te amaremos por siempre. Tus padres Alberto Luna y Magdalena Salto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. María: cómo no llorarte, cómo no extrañarte, si eras todo para nosotros. Extrañamos tu risa y alegrías y sobre todo tu dulzura. Dicen que las cosas pasan por algo, pero ni en mil años entenderemos porque te perdimos cuando más falta nos hacías y porque te fuiste cuando más te queríamos. Tu abuelo Mario Salto, tu tía Lorena, tu mamá del corazón Chochy Diósquez, tu prima Rocío Salto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MENDOZA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. ¡Por siempre querida Mari!. Esposa, Mamá, suegra, abuelita, tía, amiga, compañera... mujer ejemplar en cualquiera de sus roles. Su recuerdo permanecerá eternamente en cada uno de los que Dios nos dió el privilegiado regalo de encontrarla en el camino de nuestras vidas y la inmensa bendición de recibir su ilimitada e incondicional entrega y amor. Nadie dudaria de ello, porque dejó imborrables huellas de su generosidad infinita en cada corazón. Desde el Cielo continuará su generosa misión siendo un maravilloso ángel protector de todos y cada una de las innumerables personas que la aman. Su esposo Victor Loiotille y familia, agradecen a los médicos de Terapia del Sanatorio 9 de Julio: Dres. Petroccelli, Gavicola y Garcia, Doctores y ennfermeros del Sem: Vasquez, Vignolo, Cespedes, Sanchez, Luna y Cesar Palumbo e invitamos a la misa de su noveno dia que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a nuestra hija supieron de su bondad, solidaridad y amor al prójimo por el cual era muy querida y esto quedó demostrado en el sepelio. Gracias a compañeros del colegio de la Hermanas Franciscanaa, La Asunción, UCSE Psicología, Prof. de Educ. Especial, autoridades del ISPP Nº 1, vecinos y amigos del Bº América del Sur, amigos de la vida, ex compañeras de su mamá de Trib. de Faltas, familiares y a todos aquellos que nos acompañaron en este doloroso momento. Infinitamente, gracias.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





ESCOLANO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Omar, el Señor abrió y cerró el libro de la vida, te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a un bello hogar más allá del Sol. Te fuiste de este mundo, pero dejaste huellas muy profundas de un guerrero lleno de valor y fortaleza. Hoy oraremos para recordarte con un rosario de oraciones y rogaremos por un eterno descanso de tu alma, ayer, hoy y siempre estarás latente en nuestro recuerdo. Un beso desde este ancho cielo.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Lita, tu bondad, compañía y alegría perdurará en nuestros corazones. Te amamos y no dejaremos de amarte. Ya estás descansando en los brazos de nuestro Señor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Amén. Su hermana Marta Azucena y sus sobrinos la recordarán con el amor y el cariño de siempre, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE REY, MARÍA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 1/5/11|. "Hoy ya hace 6 años de tu partida y siempre estarás presente, te recordaremos con mucho cariño y amor". Tu esposo Joaquín Rey, tus hijos: Dr. Joaquín Miguel y Luis María, tus nietos: Andrea, Lucia, Evangelina, Florencia, Joaquín y Valentina, y sus respectivas familias.

SAGANÍAS LUCCA, NORMA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/14|. No importan la distancia que nos aleje. Lo que importa que hay un cielo que nos une, hoy el Cielo está de fiesta, cumplirias tus 61 años y te recordamos como cada dia. Tu familia y amigos que tanto te queremos. Elevamos oraciones en su querida memoria





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





ARNIJAS DE FERNÁNDEZ, RAMONA (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/16|. Querida mamá, mañana 1 de mayo día del trabajador, día de festejo; pero para nosotros ahora es un día triste, es el día que el Señor eligió para llevarte a su lado. Ya se cumple la primera etapa y la más difícil de un duelo de 365 días que no estuviste, donde en cada cumpleaños de tus hijos y nietos, en la navidad, en pascua, faltabas tú, no pudimos festejar tu cumple Nº 93, el nacimiento de Aldana, nieta de tu hija más chica y tantos otros acontecimientos que con tu presencia tan querida, por habernos acompañado tantos años hoy nos sentimos tristes pero a la vez gozosos por haberte tenido junto a nosotros. Tu familia invita a rezar en tu memoria mañana 1/5 a las 17 en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------









----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ACOSTA, RODRIGO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. "Mientras queden estrellas en el cielo, nosotros seguiremos pidiendo deseos. Siempre estarás presente entre nosotros, en nuestros corazones que no logran entender porque te adelantaste. Hombre sencillo y trabajador que nos supo entregar tanto. Nos sentimos agradecidos de haberte tenido en esta vida. Orgullosos del esposo y padre que fuiste". Su esposa Elizabeth y sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en iglesia Santiago Apóstol.

BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARIA ELENA (q.e.p.d) Falleció el 30/4/16|. Madre querida a un año de tu partida al cielo tiene un destino de paz al lado del Señor Celestial. Mamita... como duele tu ausencia, nos llevaste la mitad de nuestros corazones y el alma, nos dejaste una inmensa tristeza y angustia, que no podemos llenar con nada, solo tus recuerdos, tu historia de vida, de lucha, entrega de fe y humildad. Cada caricia, abrazos, besos tuyos, y tus miradas que decían más que tus palabras. Madre mía en el recuerdo de toda tu familia que te adoran, como vos amabas a todos ellos. Mami vivirás en nuestros pensamientos y corazones. Te amamos, tu desconsolado esposo Cacho Silvetti, sus hijos Mabelita, Mariela y Claudia, Malina e hijos políticos: Daniel y Jorge y todos sus nietos, invitan a la misa en su recuerdo en la Pquia. Sgo. Apóstol a las 21:00 hs.

RIVERO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/15|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon y haga brillar para ti la luz que no tiene fin" Su esposa, hijos, hija politica, su nieta y demas familiares , invitan a la misa que se oficiara mañana a las 20:00hs en la Parroquia Santiago Apostol, al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

VITTAR DE JAIMEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/78|. Sus hijos Gladys, Omar, Jorge, Richard y Tito, nietos Ale, Dany, Anita, Sole, Negro, Aylén, Facu, Benja, Bauti, Milagros, bisnietos Joaquín, Berny, Valentino y Lolo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará el 1 de mayo a las hs. en la 20 parroquia Santiago Apóstol. L.B. con motivo de cumplirse 39 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Inolvidable Chela: hoy se cumple el primer aniversario de tu partida al reino celestial, y me permito expresar a tu memoria los mejores recuerdos compartidos junto a ti, en nuestra niñez, pubertad y adolescencia. Realmente no estoy triste, al contrario, me siento acompañada de ese tiempo pasado, quizá mucho más que cuando tú vivías, te siento muy cerca, pues la cosecha de tu siembra la guardo celosamente en ese viejo "cofre de la amistad". Amiga fuiste única maravillosa, ejemplar, espiritualmente angelical. Elevo una oración a tu memoria, que descanses en paz y que Dios guarde y bendiga a tu esposo e hijas. Esther Gladys García.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Los familiares: Mabel, Mariela, Claudia, Melina, su esposo Carlos Silvetti, yernos: Hugo Daniel y Jorge Luis y todos sus nietos, invitan al responso a realizarse en el día de hoy a las 10 hs en el panteón familiar del cementerio La Misericordia, al cumplirse un año de su fallecimiento.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hijo Germán, hija política Nati Roger y su nieta Margarita participan con dolor su fallecimiento.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Tía Perla, acompaña en estos tristes momentos a sus hijos y nietos, rogando al Señor le des paz y consuelo.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Luis: En este descanso eterno que el Señor te tenga siempre a su lado como nosotros en nuestros corazones. Saida Lastra, José, América, Walter y Daniel Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su amigo, Antonio Kusmuk, esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Propietarios y empleados de Taller "Uriarte", participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Amigo Lasca: que Dios te acompañe en tu nueva morada de luz y paz. Familia Tortosa participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Maribé Carol de Parra, sus hijos: Fidol, Teresita y Verónica y su nieto Marcelo Nicolás Gallotti Parra, participan con hondo pesar el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares con mucho afecto en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Concejales y personal del Honorable Cuerpo Deliberante de la ciudad de Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex concejal Luis H. Lasca y elevan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Lamentamos profundamente tu partida. Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno. Gringo Morellini y Pimpo Avellaneda, sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Leysa Ávila.

LASCA, LUIS HUMBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia participa con dolor el fallecimiento del amigo y correligionario. Ruerga oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "El Señor te reciba en su reino eterno de amor. Descansa en paz Luis. Acompañamos a su hermano Ricardo y familia por tan irreparable pérdida. Celsa del Valle Juncal y Mary del Valle Gómez Juncal.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Recordaré con el cariño de siempre al papá de mis nietos, lamentando con profundo dolor su partida. Dios lo tenga en su gloria. Auria Valladares.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Acompañando con dolor a la familia de nuestro hijo político Germán: José Roger y familia; Nelva y Mario Robles.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Bibiana T. Meneghini y su hijo Alejandro (a) Volta participan el fallecimiento del gran amigo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Pedro Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Mundo Romero y Raúl Romero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Dios te reciba en su reino. Descansa en paz. Sus amigos Héctor Felipe Azar, su esposa CPN Sara Llugdar, sus hijos Lic. Emily Victoria Azar, CPN Héctor Felipe del Jesús Azar y CPN Sara Yanina Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por una pronta resignación de sus seres queridos.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con dolor el fallecimiento del querido correligionario y amigo y abrazan a su hermano Ricardo y a sus hijos en este doloroso trance.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ZALAZAR DE PALAVECINO, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/16|. Madre mía adorada y hermosa, te has convertido en blanca rosa perfumada de amor. Desde el Cielo dame tu bendición. Te amamos. Su esposo Mario, sus hijos Mario, Rodrigo y Sheila, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Capilla Ntra. Señora del Valle de Tintina a las 20 hs. con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.