Dos palabras sobre la narrativa histórica y su origen en esta “Madre de Ciudades”

Esto de ser Madre de Ciudades tiene sus pro y sus contra. A nosotros nos conviene, porque lo tomamos con beneficio de inventario. Nos jactamos de haber tenido el primer Obispado, el primer Cabildo, el primer abogado, el primer médico, el primer albéitar (veterinario), el primer cirujano (o sea sangrador y dentista), la primera exportación, el primer censo; pero nos olvidamos de que tuvimos también la primera metida de cuernos, la primera coima, el primer ñoqui, la primera mala praxis, la primera escritura trucha, la primera usurpación (tanto de tierras como de títulos y funciones), el primer perjurio, el primer instrumento de tortura (era un método legal para obtener la confesión de un delito, como se dijo: te torturaban con escribano).

Este mismo suelo asistió a lo que se llamó el tríptico de la crueldad: el gobernador Abreu ajustició al exgobernador Jerónimo Luis de Cabrera y a continuación el gobernador Lerma ajustició al exgobernador Abreu; es decir, el gobernador que llegaba ajusticiaba al que lo había precedido en el cargo.

Tuvimos muchos otros “el primer…”, de los que es mejor que nos sigamos olvidando.

A veces, en nuestro cariño por Santiago, se nos va la mano y decimos que los cordobeses se llevaron nuestra Universidad; no exageremos. El Obispado sí, la Universidad no; nació allá (si bien aquí hubo lo que puede considerarse un antecedente).

En nuestra provincia -y por ende en el país- Historiografía y literatura nacieron juntas: sus primeros testimonios pertenecen a soldados con veleidades literarias, que dejaron testimonio de sus proezas fundacionales.

Mencionemos primero a quien Dn. Domingo Bravo consideró el fundador de la Literatura Santiagueña: el soldado Pedro González De Prado escrita en Lima en 1548 para ser presentada en la Real Audiencia de Lima. Éste fue un soldado de la Gran Entrada de Diego de Rojas. El mismo Domingo Bravo aclara que los pueblos originarios que poblaban el territorio eran ágrafos.

Recordemos aquí a Ruy Díaz de Guzmán, nacido y fallecido en la ciudad de Asunción, con su “Argentina manuscrita” de 1612 (quien antes había vivido en Santiago como Tesorero de la Real Hacienda).

Ya hemos mencionado la Probanza de González del Prado. Estas informaciones o probanzas de méritos y servicios de los conquistadores y primeros pobladores constituyen valiosos documentos. Nosotros las tenemos gracias a la ímproba labor de Roberto Leviller, venero insoslayable para la historiografía del NOA.

Ahora, no podemos ignorar que estas Probanzas nos enseñan también cómo los testigos exageraban los méritos del beneficiario de la Probanza, casi siempre un amigo o antiguo compañero de armas. ¿Qué buscaban? “Una palabrita” al gobernador de parte del lejano Virrey o del aún más lejano Rey, para ser beneficiados con algún cargo espectable, una encomienda por una o dos vidas, una merced de tierras, alguna un hábito de Santiago, o el preciado derecho a ser tratado de“Don”.

Entonces ¿se mentía en estas Probanzas? Se exageraba; ahora ¡Cómo se exageraba…!!! ¿pueden ustedes creerle a los testigos en la Probanza de Méritos de Hernán Mejía Mirabal que en el pueblo de indios llamado Meaja se levantaron ¡4.000! indios decididos a arrasar la recién asentada ciudad de Barco en su 3er. asentamiento (aquí cerquita) y 30 españoles enviados por Núñez de Prado los redujeron en duro combate ¡sin que muriera ningún español!!! Sospecho que se les escaparon un par de ceros en el número de indios.

Uno de nuestros primeros poetas fue Matías Roxas De Oquendo, llegado con el gobernador Ramírez de Velazco, autor de “Canto al Famatina y Conquista del Tucumán”, que envió a España para su publicación en 1593 como “vecino de Santiago del Estero”. Pues bien, Roxas de Oquendo formó parte de la expedición fundadora de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que -como tantas otras-, partió de nuestra ciudad. Nos narra esa epopeya: “Una vez fui al Tucumán debajo del estandarte, atronando de trompetas, de pífanos y atabales; prosigue con este tono elegíaco y después de decirnos que fundaron una ciudad “si es ciudad cuatro corrales” y el gobernador designó a su Cabildo, escribieron los capitulares al virrey contando cómo “Pelearon por tres días con veinte mil capayanes, salimos muchos heridos sin haber quien nos curase”; y solicitaban “…que en pago de este servicio nos acudiese y honrase enviándonos exenciones, franquicias y libertades”. pero termina confesando: “mas pues viene la cuaresma y tengo que confesarme yo restituyo la honra a los pobres naturales que ni ellos se defendieron ni dieron tales señales, antes nos dieron la tierra con muy buenasvoluntades y partieron con nosotros de sus haciendas y ajuares y no me dé dios salud si sesacó onza de sangre”. A confesión de parte, relevo de prueba.

No quiero dejar de nombrar al fiel Francisco Congo, negro africano horro (liberto), quien vino en 1569 con su ama Catalina de Plasencia y participó de esa quijotesca aventura en la que Dn. José Gregorio Bazán perdió la vida -junto con su yerno Diego Gómez de Pedraza- para salvar la de su dama y señora. Venían en el grupo otras mujeres y algunos niños; varios soldados huyeron. Congo participó en el heroico hecho y testifica en la Probanza de Méritos del heroico Bazán que inició su esposa Dña. Catalina de Plascencia, que, cuando los sobrevivientes huían entre los bosques en busca de Talavera de Esteco para encontrar la salvación, en todo ese largo y penosísimo trayecto fueron guiados por “…un hombre caballero en un caballo blanco que no conocían que iba siempre adelante guiando como (a) un tiro de arcabuz, que no le podían conocer bien (pero) que este testigo entiende que era el bienaventurado Santiago (el Apóstol Santiago), a quien asimismo se encomendaban las dichas mujeres con grandísima devoción”. Es posible que esta vez no fuera un milagro y que el misterioso caballero fue imaginado por Congo; su descripción se parece a la imagen del “Santiago matamoros”, que es la imagen que podía tener Congo de Santiago Apóstol, tal como aparecía el Apóstol en la iconografía desde la batalla de Clavijo en el siglo 9. De cualquier modo, convengamos en que, si el caballero fue imaginado por Congo, un negro africano introdujo la Literatura Fantástica en nuestra provincia (y por lo tanto, en nuestro país).

Insisto: en estas Probanzas de Méritos y Servicios se exageraba -ingenuamente- al tipo de ese delicioso personaje de Alfonso Daudet, Tartarín de Tarascón. A éste -como a los demás tarasconenses- exagerar el sol del mediodía francés. En los nuestros, seguramente influía la exuberante vegetación, las distancias desmesuradas, la majestad grandiosa de la cordillera, el oro imaginado por Francisco César y sus soldados…

Sin negar que Pedro Bohórques, el Falso Inca, fue un gran mentiroso; hubo varios que rivalizaron con él en esto de apartarse de la verdad.

Pero hubo uno, que debe ser considerado el Rey de la Mentira. Se trata del Capitán Francisco César. Él y sus 14 soldados -llegados con Gaboto- partieron en expedición desde el fuerte Sancti Spíritu en 1529 y a su vuelta inventaron haber encontrado una ciudad toda de oro y piedras preciosas. Ese supuesto hallazgo motivó más expediciones que la búsqueda del Santo Grial. La conquista española se fue expandiendo en gran parte gracias a la febril búsqueda de esa mítica ciudad. Otras ciudades nacieron gracias a la búsqueda de la “Ciudad de los Césares”, también llamada “Trapalanda”, “Elelín” “Linlín”, “La Sal” o “Yungulo”, ciudad fabulosa que nadie encontró por la sencilla razón de que nunca existió. La humorada de César (a quien presumo andaluz) tuvo una enorme trascendencia en la conquista y por lo tanto debería tener un monumento al mayor mentiroso de la historia de Hispano América.

Estas interesantes Probanzas de Méritos y Servicios las trato con cierto detalle en mi libro: “La fundación de Santiago del Estero”, al que, por la repercusión que tuvo, sospecho todavía virgen de toda lectura. Como diría el Negro Rímini, a los ejemplares aún no les deben haber “desbarbado el entonso”.

Hay malintencionados que dicen que las Letras santiagueñas están en decadencia. Es más, algunos sostienen con cruel ironía que esta decadencia se inició con la segunda mitad del siglo 16, es decir con la misma fundación de la ciudad. No lo creo así. Y menos al contemplar este juvenil panel de amigos, constituido por quienes somos considerados por algunos como jóvenes promesas de la literatura santiagueña; ojalá no nos malogremos antes de llegar a la madurez.