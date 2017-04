Hoy 23:50 -

José Andrés Rivas, analizó el Cuento en el NOA, temática que expuso recientemente en el Centro Cultural del Bicentenario, en el marco del Tercer Concurso de Cuentos que organizó la Fundación Cultural de Santiago del Estero, del que participaron también Raúl Lima y Dante Fiorentino.

-Usted suele afirmar que contar era una de las actividades principales del hombre…

-Sí, y lo confirmo. El contar forma parte de nuestras maravillas cotidianas, de esas magias dentro de las cuales vivimos y no somos generalmente conscientes. Una de ellas es el acto de contar. ¿Cuál es esta magia? Por una parte, está el hecho de que afuera y adentro de nosotros exista un universo, que pueda ser narrado como si fuese un cuento. Por la otra, que esa extraña magia nos permita convertir ese universo en palabras y transmitírselo a los demás. Este hecho fascinante nos parece tan natural, que los nombramos en nuestro idioma con dos palabras que están íntimamente asociadas: contar y cuento. En última instancia, la expresión contar un cuento es una forma de redundancia.

-¿Esto no ocurre en otras lenguas?

-No. El inglés, por ejemplo, hace una diferencia entre story y history, que significan algo así como cuento e historia. Sin embargo no nos olvidemos que en nuestro idioma las confundimos frecuentemente. Decimos “no me cuentes historias” o “no me vengas con historias”, para acusarnos de que lo que contamos no es verdadero, es falso. Pero para contar tenemos que ponerlo en palabras. Y la palabra, la lengua que usamos, es una construcción cultural. Y como toda construcción cultural, es profundamente humana y, al mismo tiempo, arbitraria y artificial. Pero esta acción es inevitablemente necesaria, ya que el hombre evolucionó por medio de la palabra. Gracias a esa palabra, al intercambio permanente que hacemos en nuestra vida diaria, el hombre construyó la sociedad. El hombre, como ser social, vive dentro de una serie interminable de cuentos, relatos, historias, etc., que necesitamos para entendernos y convivir.

-Vayamos al cuento literario… ¿Es el cuento el padre de todos los géneros?

-O la madre, según el idioma con el que lo nombremos. Lo que quería decir es que del cuento nacieron todas las formas que adquirió la literatura. Para brindar el resumen de un argumento, recurrimos a un cuento. El cuento está en la esencia de la epopeya. (Recordemos que innumerables estudiosos han descripto La Ilíada o La Odisea como una serie de relatos enhebrados. El fabuloso Homero tal vez no existió, al menos en la forma que nos lo cuenta la tradición. Lo único que tenemos es un nombre, que tal vez sea una suma de poetas que fue uniendo y decantando a lo largo del tiempo los diversos episodios hasta construir esas magníficas epopeyas). Del cuento también nació una línea profunda de la poesía. Los mitos, las leyendas, las parábolas que usaba Jesucristo, tienen forma de cuento. Y hasta lo que llamamos historia es, en última instancia, el cuento (generalmente con muchas interesadas omisiones) de los hechos que ocurrieron. En fin, todo termina convertido en un cuento. Desde las diversas artes del teatro -la tragedia, el drama o la comedia- hasta la compleja novela, esa forma de la epopeya que se asentó en el siglo XIX.

-En su reciente charla organizada por la Fundación Cultural Ud. hizo mención que una característica que destacó es la brevedad del cuento…

-Esta suele ser una de las características que nunca faltan en los manuales escolares (esos libros tan aburridos, que sirven para espantar a los chicos de literatura). Allí se describe al cuento como una forma narrativa breve para compararla u oponerla a la novela. Inclusive el francés acuñó el término nouvelle para designar a los relatos de extensión intermedia entre el cuento y la novela. Pero yo no me refería a ese aspecto al hablar de su extensión, sino al hecho de que esa brevedad responde fundamentalmente a los límites de la vida humana.

El cuento es el único género que puede asegurarnos un comienzo y un fin. Es decir, esa condición esencial que tienen nuestras vidas, a pesar de que a veces vivamos como si fuéramos inmortales, olvidándonos de que la única realidad es que todo termina. De esta sustancia está hecha la deliciosa brevedad del cuento. Al respecto recuerdo una imagen, que repetían los monjes medievales. En medio de un bosque hondamente oscuro, decían, hay una pequeña choza iluminada con una vela. En cierto momento un pájaro, que viene de la densa oscuridad, irrumpe por una ventana, cruza la miserable choza iluminada, y sale por otra ventana para sumergirse nueva y definitivamente en la oscuridad. Esta sencilla historia, explicaría cualquiera de esos monjes, podría describir nuestras vidas. Venimos de la más profunda oscuridad, irrumpimos muy brevemente en un espacio iluminado y en seguida regresamos a la interminable oscuridad. Esa miserable experiencia de luz iluminada por una vela, es la vida del hombre dirían los monjes.

Todo esto, que puede ser contado con pocas palabras, es la única verdad, aunque los escritores, esos seres tan extraños que ejercen las sospechosas artes de la literatura, repitan esa misma historia de diferentes formas. Con un tono moral como suelen usar en las religiones, exótico como en “Las mil y una noches”, a partir del último párrafo, como pedía Edgar Allan Poe, mediante enigmas como en el relato policial, abierto, cerrado, etc.

-¿Y usted cuál prefiere?

-Como usted bien sabe, yo habré escrito unas tres mil páginas sobre escritores y libros santiagueños, sin embargo lo que más me interesa son los relatos de los contadores orales. Esto tal vez provenga de la fascinación que sentía, y sigo sintiendo, por los relatos que me contaba mi abuelo. Yo ya había estudiado en la universidad, enseñaba literatura, y le había escuchado a mi abuelo contarme muchas veces las mismas historias. Sin embargo, cada vez que podía, le pedía que me las repitiera. Creo que de esa fascinación que puede ejercer una historia bien contada, surge la esencia del cuento. Lo singular es que esa acción se produce en un tiempo y un espacio muy acotados. Ocurre en un aquí y ahora y para un público limitado. Y eso influye en el relato mismo. Los gestos de los oyentes, el escenario, la hora, el tono de voz, la compañía, etc., todo eso influye en la forma de contar la historia. Recordemos cómo nos sentíamos cuando éramos niños y nos contaban un cuento de terror a la noche o durante una tormenta con muchos truenos y relámpagos. Y si estábamos solos, peor. Era muy diferente si estábamos acompañados y había mucho sol. ¿Por qué? Porque aunque nos repitieran palabra por palabra la misma historia, ésta era diferente.

-¿Y volviendo al tema de este concurso: el cuento en el NOA…?

-El genial dramaturgo Georges Bernard Shaw decía irónicamente que los norteamericanos y los ingleses están separados por un mismo idioma. Lo mismo podríamos decir quienes hablamos español. Nuestro castellano y el castellano de España son diferentes. También estamos separados por el mismo idioma. Eso puede extenderse al español que se habla en los distintos países de América. Y también en la República Argentina. Con gran lucidez Canal Feijóo afirmaba que los rudos soldados de la Conquista, que eran en su mayoría analfabetos, fundaron las ciudades del Nuevo Mundo adonde sentían que cambiaban las tonadas. Cada nueva tonada que oían, les indicaba que allí había otro grupo indígena, otros mitos, otras leyendas, otra forma de entender el mundo.

-¿De allí vienen nuestras diferencias con el español de la península?

-Sólo en cierto sentido, porque el NOA, del cual formamos parte, nos presenta otro problema más complejo. El NOA es una región que está ubicada en los arrabales de lo que fue el vasto imperio incaico. Es decir, el lugar adonde se acababa aquel mundo que tenía muchos siglos. Pero al mismo tiempo era la región más importante de la nueva república. Pensemos simplemente que el noroeste de lo que es hoy el territorio argentino, era la región más poblada en mayo de 1810. Sin embargo en los dos breves siglos de nuestra vida independiente pasamos de ser la región fundacional de la patria, a “fondo de saco” como decía irónica y dolorosamente Jorge Washington Ábalos. Y todo esto ocurrió en muy poco tiempo, en el lapso de unas pocas vidas. A este drama lo señalaba Canal al describir el trazado de las vías férreas. Éstas no recorrían los caminos originales, le lamentaba don Bernardo, sino que atravesaban la provincia de un lado a otro, sin detenerse en los lugares que había creado la cultura de sus habitantes. Cuando esto ocurrió, señala Canal, el hombre se sintió descentrado. Es decir, perdió el centro que tenía su vida y a partir de allí sintió que le arrebatan su futuro. De la angustia por este despojo surgen las formas de amar, temer y sentir, que tienen el hombre y la mujer de nuestras provincias. Esa sensación de que el futuro nos ha sido arrebatado y suplantado por otro. Que el devenir de la historia que nos merecíamos, pasó por otro lado. Esto subyace en el arte y la literatura de estas tierras. Esto es lo que reflejan en última instancia los cuentos que escribieron los escritores del NOA que participaron en este concurso.