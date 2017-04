No, lo de la chica del tranvía de Murcia no es romántico

Hoy 21:49 -

Si te encuentras un cartel pegado a una farola de tu ciudad en el que un chico busca a una desconocida que días antes vio en un tranvía, ¿qué piensas? Probablemente lo primero sea caer en el romanticismo de la gesta, hacerle una foto y subirla a Instagram con algún hashtag como #elúltimoromántico, #love, #príncipebuscacenicienta, o alguna mamarrachada parecida.

Ahora imagina que eres esa chica, encuentras ese cartel, y lees esa carta:

Querida chica del tranvía

La noche del bando, sobre las 22.20 p.m., subiste al último vagón del tranvía en la parada de la Plaza Circular. Si mal no recuerdo ibas acompañada por unas chicas que parecían ser tus amigas (una de ellas pelirroja con el pelo ondulado). Ellas se bajaron en la parada de la Senda de Granda y tú ocupaste sus sitios.

Me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti. Tendrás sobre unos 20 años, pelo oscuro y corto. Vestías una camiseta blanca, la cual combinaba muy bien con tus leggins de color negro. Medirás 1,65 m aproximadamente.

Pude observar que no tuviste un buen fin de fiesta. Pero aún así estabas preciosa. Dicen que cada momento de búsqueda es un momento de encuentro…

Me gustaría haber reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche. Ojalá te hubiera tendido mi mano. Sólo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Te estoy buscando desde el momento en que te vi. Con la esperanza de encontrarte como una aguja en un pajar. Si lees esto y quieres conocerme aquí te dejo el número de teléfono.

Tal vez ahí empiece a ser menos romántico, un poco incómodo y tenga algo de inquietante.

Esta historia ocurrió el pasado 18 de abril en Murcia, en la noche del Bando de la Huerta, y, como pasa últimamente, se ha vuelto viral. Sergio Moreno (Blanca, Murcia, 1994) iba en el tranvía cuando unas cuantas chicas se subieron, en ese momento él sufrió lo que el siglo XX acuñó como flechazo. Ahí es cuando entra el romanticismo, ese concepto tan deformado que de vez en cuando se disfraza de hazaña y confunde amor con invasión: en ocasiones del espacio físico, en otras del espacio mental. Y la palabra que más se aproxima es acoso.

Para quien crea que esto es exagerado que intente imaginar ser mujer, tener unos 20 años, ir sola en un tren en una ciudad que acaba de celebrar su día grande, y tener enfrente a un hombre que te mira de forma insistente. Es molesto, desagradable, irritante y violento. Obviamente, habrá a quien no le perturbe, habrá a quien le aterrorice, habrá a quien le funcione si el flechazo es recíproco... Pero la cuestión de fondo es otra, es el convencimiento de los hombres de tener un conocimiento omnipresente de la mente femenina, como quien se erige narrador de la vida de los demás, y el derecho, autoconcedido, de actuar en consecuencia.

“Me gustaría haber reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche”. Me pregunto por qué cree saber Sergio lo que estaba pensando aquella chica, por qué está seguro de que él podría haberla sacado de ese infierno que él mismo se había inventado, si ha pensado que quizás ella no necesitaba ni quería ser salvada por él, que a lo mejor no hubiese dicho que sí si él la hubiese invitado a cenar...

Probablemente a ese chico de 23 años aquello le pareció una declaración de amor genial, y creyó que nada de lo que estaba haciendo tiene que ver con el machismo, ese tan instalado en la rutina que puede llegar a pasar desapercibido. Véase esa capacidad masculina de exigir atención en cualquier contexto y creer que debe ser atendida; a saber lo que necesita, piensa y siente una mujer sin preguntar; a suponerse sobrado de cualidades para que la contraparte diga que sí a cualquier cosa. Esas actitudes viven latente en cualquier parte, cada día, y las hemos asimilado como normales.

Lo que parece entonces un despropósito es hacerle frente, por aquello de que romper el orden trae muchos inconvenientes. Sí, es cierto que Sergio solo escribió una carta y la pegó en unas cuantas farolas de Murcia. Pero también es cierto que desde que lo hizo su móvil ha sonado cientos de veces, muchas de ellas para recriminarle su actitud —una respuesta social que también se ha hecho viral—, según él mismo ha contado a un diario regional de Murcia.

El cine, la música y la publicidad han contribuido durante décadas al atontamiento cerebral de niños y adolescentes con mentiras sobre ese monstruo aparentemente inofensivo que es el amor romántico; a lo mejor el mundo ha empezado a despertar y las redes sociales pueden servir ahora para deshacer ese sinsentido que, a veces, crece, y se expande, hasta que lo ensucia todo a su paso. (El País)