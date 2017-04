Fotos "Es nuestra casa y la vamos a cuidar porque es lo mejor que tenemos", dijo una vecina

María Valeria Medina, quien vivía en un precario rancho contó que recibió "una hermosa vivienda social para vivir con mis hijos, estamos contentos porque vivir en un rancho es muy duro y difícil. Estoy segura de que vamos a tener un mejor pasar ahora".

Petrona Sosa se refirió a "la experiencia única de poseer una casa como las del Programa de Viviendas Sociales. Soy beneficiaria de esta vivienda y estamos muy alegres porque siempre hemos vivido en ranchos y cuando llovía se goteaba, había mucha humedad y bichos sobre todos. Pasar a la nueva casa va a ser un cambio muy positivo porque no vamos a tener los inconvenientes anteriores".

María Quiñones y sus hijos decidieron contar su historia y dejaron al descubierto la "dureza de la vida de campo, en casa de adobe, con muchos bichos, arañas e insectos. Ahora estamos más tranquilos, es nuestra casa y la vamos a cuidar porque es lo mejor que tenemos", afirmaron.

Aideé Astudillo, contó que "no esperaba contar con una vivienda como la que tengo ahora. Era un sueño que sólo estaba en mi mente, un deseo de toda madre, que es darles un bienestar a nuestros hijos, techo seguro, y más firme, sin los peligros que hay en el rancho con las vinchucas. No hay palabra que puedan expresar la alegría que sentimos por poder disponer de un hogar al que el agua de la lluvia no le hace nada".