Marta, una abuela que teje pulpos para ayudar a los niños prematuros

Fotos TESTIMONIO. Marta busca nuevas aliadas para tejer pulpos y donarlos a los hospitales y clínicas de la provincia.

30/04/2017 -

Marta de Román es abuela de Patricio, un niño que anticipó su llegada tan sólo cuando su madre cursaba el sexto mes de embarazo. Su nacimiento cambió la vida de toda la familia, que estuvo 49 días caminado por los pasillos de una clínica céntrica. Desde entonces, se interesa por los prematuros, para estar cerca de las familias de estos niños. Lo hace tejiendo pulpitos, que los dona al Centro Integral de Salud Banda y anhela acercar sus creaciones a quienes lo requieran. "Mi hija tenía 6 meses de embarazo, cuando nació Patricio. Pesaba 1,100 kg y estuvo 49 días en la incubadora. Todo ese tiempo paseé por ese pasillo, ya conocía baldosa por baldosa de la Neo. Oraba desde que me levantaba hasta que me dormía. Gracias a Dios y a la estimulación temprana mi nieto salió adelante", contó Marta a EL LIBERAL. La llegada de un bebé prematuro, sin dudas, preocupa a todos los integrantes de la familia, quienes juntan sus esfuerzos para que ese niño pueda tener un mejor desarrollo. Así lo relató esta abuela santiagueña: "Nosotros hemos sufrido mucho al ver a una criatura que todos los días tenía un adelanto mínimo, porque aumentaba cinco gramos y bajaba siete". Desde su nacimiento, Patricio recibió la estimulación e inclusive hizo natación a los pocos meses de salir de Neo. Hoy sigue siendo un niño inquieto e hiperactivo, goza de buena salud, no se queda callado, va a clases de taekwondo y yoga.