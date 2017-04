Cómo se convirtió en una tejedora solidaria

30/04/2017 -

Años atrás, Marta, por un artículo que su hijo le compartió se enteró que en Dinamarca tejían pulpos para acelerar el desarrollo en el sistema nervioso de los prematuros. Así fue que ella eligió ser una tejedora solidaria y confeccionar estos muñecos, que hoy entrega al servicio de Neonatología del CIS Banda.

"Cuando me enteré de esto, empecé a tejer en casa los pulpos y le dije a mi hija que le lleve a Silvina (la estimuladora) por si ella los necesitaba. Así es como lo sigo haciendo y si lo necesitan los llevo. Quiero invitar a la gente que lo haga para que podamos ayudar a los niños a salir adelante. Hoy hay muchos avances tecnológicos y la estimulación es muy importante", resaltó Marta.

Los pulpos que teje Marta son de colores llamativos, algunos miden cerca de 20 centímetros y otros son más pequeños. A la mayoría ella elige colocarle un babero y chupete.

"Es fácil, es cuestión se sentarse a tejer. Yo cuando me siento no paro y la verdad es que me gusta tejer y ayudar a los chicos", cerró.