Peralta criticó la "ausencia" del Gobierno de Alicia en el territorio

Fotos VICTIMIZACIÓN. Peralta expuso sus dudas sobre las denuncias que su sucesora lanza contra el Gobierno nacional como culpable de la crisis.

30/04/2017 -

El ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, renovó sus críticas a la mandataria de esa provincia, Alicia Kirchner, al advertir que "se nota una ausencia del gobierno provincial en el territorio", al tiempo que rechazó recortar la cantidad de empleados públicos para reducir el déficit.

Además, Peralta expuso sus dudas sobre las denuncias que su sucesora lanza contra el Gobierno nacional como culpable de la crisis. "No sé si es para victimizarse cargando la culpa" al presidente Mauricio Macri y "a mí, aunque claramente los números no demuestran eso".

El ex mandatario recordó que "cuando le pedía dinero a la ex presidenta" Cristina Fernández "para que ayude a Santa Cruz, venía Emanuel Álvarez Agis, que era viceministro (de Economía) de Axel Kicillof, y me revisaba todas las cuentas. Recién después nos decían cuánta plata podían enviarnos".

"El nuevo gobierno nacional no hace esto con Alicia. Me parece que cometerán un error si creen que desde Santa Cruz le van a mandar las carpetitas prolijas con cuentas claras", completó.

En una entrevista publicada en el diario La Nación, Peralta señaló que la gobernadora "convirtió en deuda los últimos 1.350 millones de pesos que Cristina giró como anticipo de coparticipación un día antes de que yo me vaya".

"Obvio que yo en un día no los usé, ¿no? Bueno, ellos dispusieron que esos 1.350 millones pasen a 2016 y se computen como deuda mía", añadió.

Por último, al descartar la reducción del personal estatal, consignó que "según el último censo, Santa Cruz creció un 40 por ciento en cantidad de habitantes, es la que más creció. En ese sentido no me parece excesiva la cantidad de empleados".