"Nai" Awada apuntó contra Oscar Martínez: "Lo escupiría"

30/04/2017 -

Naiara Awada se convierte en noticia cada vez que habla. Esta vez dejó un poco tranquilos a sus tíos, el matrimonio presidencial Mauricio Macri y Juliana Awada, y sorprendió con las declaraciones sobre su par Oscar Martínez. En una entrevista con Daniel Ambrosino, la joven que participará este año del Bailando aseguró que si se cruza con Martínez lo escupiría en la cara.

"Mi padre tuvo una mujer hermosa que fue Marina Borensztein y se la robó Oscar Martínez", dijo la sobrina de la primera dama, destapando un escándalo del pasado. ‘Mi padre estaba haciendo una obra de teatro con Oscar Martínez y él se la robó", argumentó la joven refiriéndose a la pieza "Días contados", que dirigió el propio Martínez en el Paseo La Plaza en el 2007.

"Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté. Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor".

"Mi viejo quiso mantenerlo en secreto porque es perfil bajo y no le gusta... yo soy lo contrario: lo hubiera incendiado. Convengamos que mi papá se dedica a trabajar", aseguró.

"Marina es una mujer que quiero y me da pena. Me da pena porque es una mina que no hace nada de su vida, está ahí, tranquila, es horrible. Yo no sé que es tener esa función de vida de no tener pasión por lo que uno hace, no me criaron así", dijo.

Cuando le comentaron que, después de superar el cáncer, Mariana escribió libros, "Nai" agregó: "Que dé el ejemplo, eso está bueno. Pero que quedarse en su casa porque es la hija de Tato Bores rascándose mientras el resto se muere de hambre afuera o se mueren laburando para mantenerse me parece que es triste, no le deseo eso a mis hijos ni a nadie. Cada cual hace lo que quiere de su vida, pero no me parece lo mejor, hay que salir a ganarse el pan".