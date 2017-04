La hija de Susana Roccasalvo fantasea con un llamado del "Chato" y Hoppe

30/04/2017 -

Belén Roccasalvo, hija de Susana, estudió marketing y diseño de interiores pero "fue más por una cuestión de mandatos familiares que por otra cosa", según contó. Inevitablemente, un día se dio cuenta de qué era lo que quería para su vida: "Siempre me gustó bailar, pero tenía un poco de vergüenza. Un día mi papá vio que estaba mal y le dije que quería estudiar para ser bailarina", contó. Se instruyó en danza clásica, jazz y hip hop, es instructora de zumba y luego se animó a estudiar actuación, su verdadera vocación. Recientemente se estrenó el musical "Decir No" en el Galpón Artístico de Caballito, con dirección de Sebastián Terragni y música original de Joaquín Stringa, donde es una de las protagonistas.

Los datos y los comentarios sobre figuras del mundo del espectáculo son moneda corriente en su círculo íntimo. De todas formas, no hace uso de esa información: "Soy de perfil muy bajo y nunca hice un escándalo, no es que voy a tirar una bomba por querer estar en los medios. Puedo llegar a tirar un montón de bombas, información tengo muchísima, y no lo hago porque no me gusta el quilombo. Eso sí: si me buscan, me encuentran. Pero yo no voy a generar un quilombo", dijo y admitió que aceptaría la invitación a participar del Bailando por un sueño.