Fotos "Vitillo" Abalos celebra hoy sus 95 años cantando y zapateando

Hoy 11:33 -

Víctor Manuel Abalos, el querido "Vitillo", cumple hoy 95 años de edad. El histórico integrante de Los Hermanos Ábalos, celebra este nuevo año de vida cantando, bailando y zapateando en un espectáculo que brinda en Buenos Aires junto a su grupo musical. "Vitillo" nació el 30 de abril de 1922, en Santiago, aunque recién fue anotado un 8 de Mayo de ese año.

Defensor a ultranza del canto nativo argentino y de las danzas de su país, Abalos siempre sostiene que "hay que argentinizar a los argentinos". Santiagueño de pura cepa, Abalos siempre añora a su tierra natal. "No solo lo extraño sino que sueño que camino por Santiago del Estero.

En la distancia se agrandó mi amor a Santiago, tenía 17 años, no era ni grande ni chico, cuando llegué a Buenos Aires. En 1939, dejamos mi provincia, fue muy duro, eran unos lagrimones los que se me caían, estuve tres días sin salir a la calle, del miedo a que me pise el tren o el tranvía y de a poco comencé a salir muerto de miedo y me fui acostumbrando. Fue una conmoción. Hasta que me terminé quedando. Vinimos porque mi provincia no tenía estudios superiores."