Badaracco abusó de la hija de su novia y al hijo lo molió a cintazos

Fotos Darío Badaracco.

Hoy 20:05 -

Darío Badaracco, el principal sospechoso del femicidio de Araceli Fulles, tiene cuatro antecedentes penales, y en uno de ellos se encuentra acusado de "abuso sexual agravado y lesiones" en perjuicio de la hija de su actual pareja, cuando la nena tenía tres años.

"Me duele el agujerito, me duele el agujerito…Darío me toca el agujerito. Me metió el dedo y un palo (sic)", le habría dicho la criatura a su padre, quien decidió radicar la correspondiente denuncia. La madre de las criaturas negó los hechos y el expediente fue archivado.

En el expediente consta que el padre de la criatura llevó al hospital de Vicente López a su hija, donde se constataron las heridas, como así también las lesiones que tenía su hijo en la espalda, como consecuencia de los cintazos que le habría propinado Baradacco.

Badaracco fue acusado en 2012 por "tentativa de robo; en 2013 por "encubrimiento" y por "robo", todos estos delitos en el partido bonaerense de San Martín.