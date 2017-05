FÚNEBRES | 2 de Mayo de 2017

Hoy 22:14 - FALLECIMIENTOS





- Juan Bautista Gómez

- Joaquín Alberto Santillán

- Angélica Figueroa

- Elsa Edmira Trejo

- Lidia Esneida Beltrán

- Lorenza Teófila Gerez de Juárez

- Elvira Cuello de Leiva (San Justo - Bs. As.)

- Rogelio Argentino Juárez

- Tomas José Díaz (Clodomira)

- Octavio Vargas (La Banda)

- Hernán Emanuel Álvarez D´Alessio

- Juan Carlos Bulaich (Aurora, Dpto. Banda)

- Julio César Trujillo (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALSINA, LEANDRO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su esposa Mabel, sus hijos Marco, Willy, Pablo, Jose, Magali, Santi, Bauti, Cristian h.pol y nietos sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su madre Sonia D´Alessio, su padre Sandro, sus hermanos Adrián, Camila, Melina, Daiana, su compañera de vida, Camila, sus tíos Blanca, Fabián, María, sus primos: Sol, Marcelo, Mayra, su abuela: Aurora, sus suegros Dina y Neco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su abuela Rubia y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus tíos Fabián y Muñeca; sus primos Mayra y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. José Daniel Álvarez y Elsa María Álvarez participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Sonia. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hijos Mariano, Beatriz, Gladys, hijos políticos Carlos y Gabriela, sus nietos Xiomara, Ariana y Matías demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Alfredo León participa su fallecimiento y acompaña a Gladys y familia en este momento.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Las sucursales de Tateti Tucumán y Santiago participan el fallecimiento de la madre de su compañera Gladys y la acompañan en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus amigos Sandra y Gustavo Anzani, María T. Paz, Antonella, Martías y Gianfranco Revainera y Romina Basualdo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ANSELMO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Nora, Justo y sus respectivas flias., participan con dolor su partida. Acompañan a sus hijos Estela, Chochi y Marcial en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ANSELMO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del docente Ing. Marcial Corbalán, del Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Casa de Altos Estudios mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ANSELMO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del docente Ing. Marcial Corbalán, del Departamento Académico de Física de la Facultad mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CUELLO DE LEIVA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17 en San Justo Pcia. de Bs. As|. Sus hijos Fanny Leiva y Juan Bonano; sus nietos Guadalupe y Gabriel Bonano Leiva participan su fallecimiento con mucho dolor. Sus restos serán cremados. Elevan una oración en su memoria.

CUELLO DE LEIVA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17 en San Justo Pcia. de Bs. As|. Su tía y madre del corazón Ascensión Cuello de Herrera, sus hijos Santos Herrera, Norma de Cano y Graciela de Paz con sus respectivas flias. participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra hermana querida. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO DE LEIVA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17 en San Justo Pcia. de Bs. As|. "Vivirás eternamente en nuestros recuerdos". Su prima y hermana del corazón Norma Herrera de Cano; sus sobrinos Santiago Cano Herrera, María José Cianferoni y sus hijitas Milagros y Jorgelina Cano Cianferoni participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Elvira. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO DE LEIVA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17 en San Justo Pcia. de Bs. As|. Sus primos y hermanos del corazón Graciela Herrera, Omar Paz y Eduardo Omar Paz participan con mucha tristeza el fallecimiento de su querida Elvira. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO DE LEIVA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17 en San Justo Pcia. de Bs. As|. Sus sobrinos Katty, Maru y Tito Pérez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

FIGUEROA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Su esposo Eugenio, su hija Sonia, sus nietos Eugenio y Ramiro y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE S.A. La Plata 162 - Tel. 4219787.

GEREZ DE JUÁREZ, LORENZA TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Sus hijos Reina, César, Walter, Mario, sus hijos políticos Patricia, Eliza, Enrique, Rosa, sus nietos y bisnieto, hermanos Yolanda, María, Blanca, Reina, Mirta, Humberto, Luis, ahijados y sobrinos paerticipan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en La Piedad. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su esposa: Mirta, sus hijos: Alejandra, Alberto, Juan Carlos, Gustavo, Marcelo, Daniel y Jorge, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Iván y Alejandro Sarría Fringes y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su apreciado vecino y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, LILIA DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus hijos Tatín, Domingo y Roberto, hijas políticas, Carmen, Liliana y Alicia, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. de los Flores a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVAEMPRESA GOROSTIZA.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Celia, Haydée y Abraham Auat y familia participan su fallecimiento y acompañan al amigo Alfonso con sus oraciones.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hija nuestra por tus manos de amor, aún estamos vivos. Por tu grandeza y por tu entereza de alma y corazón no tenemos consuelo. Natividad Canllo de Nassif, su hija Ana María Nasiff, nietos y bisnietos.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Desde París (Francia) donde residimos, recibimos la dolorosa noticia tía Alicia, ejemplo de vida y grandes ideales. Nosotros tus sobrinos del corazón seguiremos tu ejemplo de virtud y generosidad. Felices de haber compartido con vos nuestro hogar. Olga Canllo y Claudio Zaretti, hijas y nietas.

JUÁREZ, ROGELIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Su esposa Kucky, sus hijos Delia, Sergio, Javier, Ariel, Mario, Fede, Carlos, José y Marcelo, h/p, y nietos, sus restos fueron inhumados ayer a las 15 hs en el cemet. La Piedad. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

JUÁREZ, ROGELIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. La comunidad educativa de la escuela de capacitación Nº 10 participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra colega Delia Inés y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, RUBÉN ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hermano René López y Norma Pallares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

LÓPEZ, RUBÉN ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su sobrino Pelu López y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Sus sobrinos Silvina Díaz Miguel y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Sus sobrinos Jorge y Kitty, sobrinos nietos y bisnietos Jorge, Vivi, Magui, Santino y Enzo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Sus sobrinos: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Marta Verónica y Julio René Carrizo, despiden con profunda tristeza a su querida tía Ester, y acompañan con cariño a sus primos, Pachi, Gulli y Fabi, en el dolor y la oración.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a sus hijos y demás familiares nuestro sentido pésame. Elevan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Claudia Zemán participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Guillermo y eleva oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán y sus hijas Agustina y Delfina participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Guilli y Pachi. Ruegan una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Mirta Julián, Yayo Julián participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Pachi, Guilly y Fabiana y acompañan en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. La comisión directiva de la UTEDYC, cuerpo de delegados y afiliados en general participa con dolor el fallecimiento de la madre del CPN Guillermo Raed. Ruega oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Hugo W. Hid y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo CPN Guillermo Raed. Ruegan una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Gustavo López y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del CPN Guillermo Raed. Ruegan una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Jesús Julián y flia. participa y acompaña a sus hijos.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. José Gigena y flia. participa y acompaña a sus hijos.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Irma de Dib y sus nietas Leisa y Camila participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del contador Raed y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Marcia Dib y Carlos Perduca participan con dolor tan irreparable pérdida y acompañan a la familia Raed en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. El honorable directorio, personal administrativo, de producción, comercial y recursos humanos de Produnoa SA. participan y acompañan al CP. Guillermo Raed y familia con profundo dolor por el fallecimiento de su Sra. madre.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Directivos y personal de Indunoa SRL. participan y acompañan al CP. Guillermo Raed y familia con profundo dolor por el fallecimiento de su Sra. madre.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Justiniano, Vanessa, Rosina, Marcia, Ana, José María, José participan y acompañan al CP. Guillermo Raed y familia con profundo dolor por el fallecimiento de su Sra. madre.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Justiniano Gallo y flia. participa el fallecimiento de la Sra. madre del CR. Guillermo Raed. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Codenoa S. R. L. directivos y empleados participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Erica Ávila y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sergio Pizzi y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. El Señor proteja su alma. Daniel Franco y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Personal de Vitalíssima S. A. acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la madre del CPN. Guillermo Raed. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Santiago Corvalán y Sra. acompañan en este triste momento al CPN. Guillermo Raed, por el fallecimiento de su madre, con la certeza que el Señor la recibirá y brillará para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Juan Carlos Ferrero, su esposa Mirta y sus hijos Eugenio, Pablo y Adolfo con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la madre del Cdor. Guillermo Raed. Acompañan en este momento de dolor y ruegan al Señor cristiana resignación.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Los ex compañeros de la Promoción 1975 5ta. 2da. de la Escuela de Comercio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Guillermo Raed. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Cachi Nasif y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Los integrantes de la Banda Cachi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Chinina Ruiz, Patricia, Carolina, Diego, Jorge, Enzo y Ana Paula Aranda, acompañan en su dolor a sus amigos Pachi, Guillermo y demás familiares por la irreparable pérdida de su señor madre haciendo votos para una pronta y cristiana resignación.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Guillermo Kozameh, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Martha Susana Montenegro, Lía Beatriz Montenegro, Beatriz Ducca de Kozameh y flia., Carlos Alejo Ducca y flia., participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones por su feliz resurrección.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Ing. Marcelo Tarchini y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del amigo CP. Guillermo Raed. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Álvaro Caldera y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Los socios y comision directiva del Asociacion de Empleados del Poder Judicial acompañan en el dolor a su hijo Marcelo ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Los integrantes, amigos y colaboradoras de la Lista Judicial Acción y Logro acompañan a su hijo Marcelo y familia en el difícil momento. Dios reciba a Olga en reino eterno.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JOAQUÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su hermano: Cipriano, sus sobrinos: Mecha y Maria Mercedes, sobrinos pol., y demás familiares part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Vuelta de la Barranca. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su hermano José Torres sobrinos, sobrinos pol, nietos pol, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad servicio realizado por COCHERIA NORTE la Plata 162 tel. 4219787.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hijos Armando Federico, Elsa del Carmen, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Su hermano Trejo Mario Humberto, sus sobrinos Trejo José Federico, Trejo Maria Isabel, Trejo Mario, Trejo Fabián, Trejo Fabiola, sus nietos, bisnietos e hijas políticas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hermanos: Alicia del Valle, Mario Humberto, Elda Beatriz, Marino Argentino, Ramón Anibal, Maria Nilda y José Rodolfo Trejo participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestra hermana Elsa. rogamos oraciones en su querida memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Dichosos los que sufren en la Tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos. Sus sobrinos Pili y Juan, Oscar y Nora, Patricia y Oscar, Marta y Jorge, Eduardo y Maria Ines, y Maria Laura, participan con dolor su fallecimiento.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Caminante no hagas ruido que mi tía se ha dormido en los brazos del Señor. Su sobrina Mabel Ibáñez, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Las amigas de Chingolo: Aída, María Silvia, Tessy, Fina, Anahí, Tere, Patricia y Ana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor de su pérdida.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Ana Pons, Ushi, Shunko y Danshu Ferreyra Pons acompañan a sus amigos Chingolo, Monina y sus respectivas familias en el dolor por la partida de la querida Elsita.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Mechi, María Eugenia y Ana Pons acompañan a sus amigos Chingolo Ibáñez, Marino Trejo y sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. "Dios no nos prometió dias sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada dia, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Dominga de Maya, Manuel Alberto Maya y Karina Di Lucca, Nora Graciela, Carlos Ernesto y Silvina Lanús y su nieto Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Manina, elevando oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Maria Cristina Abdala de Marinucci, sus hijos, hijos políticos y nietos, acompañan a su amiga Monina y flia. ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Hugo Acosta Paglioni y María Teresa del Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Compañeros y amigos de su hijo Chingolo de la Academia Santiago Danza Sumaj del Bº Autonomía, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Ana C. Santillán Komornicki, su esposo Matías e hijos, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su flia.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sonia Corregidor, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a Claudia Céspedes y Monina Ibáñez.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna. René y Mary, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Comisión Directiva del Club Red Star, acompaña al ex presidente y socio Armando Ibáñez en su dolor.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Elías O. González, su esposa Velia Russo, sus hijas Anavelia y Jorgelina, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Osvaldo Quinteros y Adriana Tavella, sus hijos Martin y flia., Fabiola y flia., Paulina, Gonzalo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Magalí Chazarreta, Tita Figueroa, Tota Filipa, Geca Kuchudis, Nené Suarez y Mabel Vittar, acompañan con afecto a su amiga Monina y flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Víctor Amado y Teresa Zavaleta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Chingolo. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Norma Bolañez de Collado, Martha Bolañez de Herrera, Elda Bolañez de Montali y sus respectiva flias. participan su fallecimiento rogando por su eterno descanso y resignación para sus familiares.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. En vida fuiste ejemplo, un ser noble, maestra de la familia, una luchadora . Tu ahijada Inés Ibáñez, su esposo Julio Morales, sus hijos Luiciana, Nicolás y Rocío, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Julio César Rodríguez, su esposa Ana María Erdozain; sus hijos Julio, Gustavo, Ana María y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

AUADT, MIRTA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/16|. Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón, nunca estuvo listo para verte partir. Te extraño y te necesito aquí conmigo me haces tanta falta. A menudo nos acordamos de vos mamá en las mañanas, por las noches mirando las estrellas, una fecha, una canción, un lugar, un olor, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Sus hijas Romina Roxana, su hijo político Alberto Agustín, sus nietos Constantino, Lorenzo y Valentino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHARCAS, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17 en Concepción, Tucumán|. El Grupo "Encuentro con Cristo y María" invita a participar de la misa que se oficiará el martes 2/5/17 a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, MARGARITA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Créeme. Cuando llegue un día Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Te llevaré de la mano por senderos nuevos de Luz y de Vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su esposo Tito, sus hijos Jorge, Miky y Cecilia, sus hijas políticas Daniela Vieyra y Fabiana Umaño, sus nietos Ignacio, Naim, Jorgelina y Eleonora, invitan a la misa que se oficiará hoy (martes 2/5/2017) a las 20:00 hs., en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo. Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue, sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra. La vida es lo que siempre fue: el hilo no se ha cortado, ¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Sólo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino. Su esposo Tito, su hija Cecilia y su nietita Eleonora, invitan a la misa que se oficiará hoy (martes 02/05/2017) a las 20:00 hs., en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Cómo me duele tu partida, cómo te extraño. Te busco, necesito oír tu voz, busco tu olor, me hace tanta falta tu mirada. Es tan inmenso el vacío que no encuentro la manera de llenarlo. Tu amor es mi única herencia. Me consuela saber que tu alma es una luz que brilla eternamente en la casa del Señor, porque sé que ya estás en la casa del Padre, gozando de su presencia, Él te cobija con su amor y su misericordia infinita. Su hijo Miky, su hija política Daniela, sus nietos Naim y Jorgelina, invitan a la misa que se oficiara hoy (martes 02/05/2017) a las 20 hs., en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor.





Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ, ANA JOSEFA (TÍA LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Los hijos de su gran amiga Paquita: Rody y Edith Lescano Núñez; sus hijos Ornela y Mariano; Macarena y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y acompañan en este doloroso trance a los hijos de Ana Josefa.

MENDOZA, JULIO MARTÍN Cabo 2º de la Armada Argentina (Machín) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/82|. En el hundimiento del malogrado "Crucero General Mnuel Belgrano" conflicto bélico con las Islas Malvinas y el Reino Unido iniciado el 2/4/82. Homenaje Póstumo. Hoy con patriótica emoción y dolor argentino al recordar tan luctuoso acontecimiento, evocaré la figura inmortal del héroe Julio Martín Mendoza y Patrono de la Escuela Nº 885 que hoy con orgullo y honor lleva su nombre, de la cual revisto el cargo de directora titular de esta localidad de San Lorenzo Dpto. Banda, al cumplirse en este día, 35 años de su paso a la inmortalidad, quedando su nombre inscripto en la Historia Argentina, para la posteridad, cuya hazaña y su vida fue todo un ejemplo, su muerte pasaba a la eternidad legando a su patria su corazón de marino y argentino, salve alma sublime, hoy hecho patria interrumpo mi labor para rendirte este postrer homenaje y decirte que vives en el recuerdo y en la veneración de todo argentino que se precie de tal, que sin duda recibirá como herencia tu ejemplo y tu santo amor a la Patria; yo, como ser humano, como mujer, como educacionista, como santiagueña y como argentina, como hija del Creador, recibe mi eterno reconocimiento por ofrendar tu vida por aquel suelo argentino, y junto a ti a tus compañeros del barco y a todos aquellos héroes que del sur no volvieron como se recordará Julio Martín tuvo sus raíces en esta localidad de San Lorenzo, realizó sus estudios primarios en la Escuela Nicolás Avellaneda y cursó el secundario en el Colegio del Centenario todo en la ciudad Capital, posteriormente llevado por su vocación de servir ingresó en la Escuela de Mecánica en la Armada Argentina, recibiéndose de Mecánico de Armas; al ascender a cabo 2º, fue traslado al "Crucero General Manuel Belgrano, desde entonces el barco fue su hogar, pues allí vivía, a quién se había adoptado y tomado cariño como su propio hogar. Su amor por Dios y por la Patria estuvieron impresos en todos los actos de su vida. Es por ello que para esta institución educativa, es un privilegio, el monolito que está enclavado aquí, está a la vista del viajero, es un testimonio viviente de una época y un tiempo, época y tiempo que han marcado a sangre y fuero la ruta que debe transitar el pueblo argentino, hoy como ayer desde aquel viejo barco guerrero, que no saliste y te quedaste para siempre en el, el destino te signó a ti, para hacer la guardia como otrora y desde el fondo del mar velarás para una eternidad aquel pedazo de suelo argentino, tu nombre es inmortal y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Estará aquí y allá en la eternidad, haz dado todo sin pedir nada, morir por la Patria. ¡Qué, bello es morir! Pido en este día a las almas piadosas a elevar plegarias a hora 17, hora argentina, en que dicho barco terminaba de perderse entre las heladas aguas del sur, había comenzado la tragedia 12.45 horas argentina, según los noticieros es por ello que rezaremos a nuestra madre Virgen María, diciendo, Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, por todos los héroes de Malvinas que pasaron a la inmortalidad, a la Santísima Virgen, subordinación y valor. Para servir a Dios y a la Patria descansen en paz, coronados de gloria y Loor... ¡Los héroes mueren de pie! Amen. Su tía Farides Gómez de Orieta.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

TRUJILLO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su esposa Olga Gerez, sus hijas Andrea Rocío, Hernán, Paola, Julio y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su esposa Dora, sus hijos Luis y Normi, Raúl y flia. Dorys y Walter, nietos Alejandra, Daniela, Pablo, Matías, Xiomara, Luciana, Lucas, su hija en el afecto Soledad, y bisnieto, part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 10 en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Papi fuiste nuestra guía durante toda tu vida. Ve a los brazos del Señor donde duermen los justos. Su esposa: Dora, sus hijos: Luis y Normi, Raúl y flia; Doris y Walter, su nietos: Alejandra, Javier y Daniela, Pablo, Matías y Xiomara, Luciana, Lucas, su hija en el afecto: Soledad y sus bisnietas: participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio Misericordia.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Papi dejaste grandes huellas con tu testimonio de vida y tu legado será nuestra guía". Su hija: Doris, hijo político Gordo, sus nietos Matías y Xiomara participan con profundo dolor su fallecimiento.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Con el corazón destrozado y lleno de amor, te despido parte a tu morada fina. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Raúl Vargas "Chuli".

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Viejito, en este descanso eterno, el Señor te tenga siempre a su lado, como nosotros en el corazón". Amigos y familias de tus hijos: Betty, Héctor Ruiz y flia; Patricia, Claudio y flia; Ángela, Henzo y flia., Natalia, Héctor F. y flia., Ivana y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. El Señor abrió y cerró el libro de la vida, te levantó en sus brazos y te llevó a descansar, a un bello hogar, más allá del Sol. Te fuiste de este mundo dejando enseñanzas de unidad y cariño. Los amigos de tus hijos: Betty y Héctor Ruiz; Ana y Hugo Mitre; Ada y Alberto Garcés, Dina y Edy Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Ota querido fuiste un ejemplo de vida y lucha para tu nuera, nietos y bisnietos. Descansa en paz en los brazos del Señor y guíanos desde el cielo. Rosa Argañaraz, tus nietos Alejandra, Javier, Pablo, Lucas, Daniela, Eliana y Verónica. Bisnietas Aldana, Camila, Julieta y Ángela.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Don Vargas, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Rosa Páez de Argañaraz, Hugo Argañaraz y flia. Carlos Argañaraz y flia; Carlos Orellana y flia, acompañan a la flia. Vargas en este momento de dolor.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Dichosos los que como él al ser llamados por el Señor dejan tras de sí un ejemplo de virtudes. Sus amigos: Hugo, Ana, Huguito, Carlos y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Amigas y colegas de su hija Doris: Elsa, Clarita, Silvia, Mercedes y Emma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Ricardo Moreno y familia; Juan, Eliana, Fede, Claudia y Emilia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Acompaña con mucho dolor por su fallecimiento, María Marta y Juan Diego.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Acompaña con mucho dolor por su fallecimiento, familia Sarmiento Leiva.





Invitación a Misa

BERNARD DE ESCOBAR, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/07|. Brillarás por siempre en el corazon de los que te conocimos, plena de amor. En el dia de hoy te recordamos con una misa en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse 10 años de tu fallecimiento.

MALDONADO, GLADYS FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/14|. "Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la vida eterna". Mamá, a tres años de tu partida vives en el día a día y en el corazón de todos los que te aman. Su esposo Juan Carlos Díaz, sus hijos Juanjo, Rita y Carlín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia Santiago Apóstol.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BULAICH, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su esposa Rosa Liliana Ruiz, sus hijos Juan José y Karina del Carmen Bulaich, hijos pol. nietos, demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de La Aurora a las 11 hs. Casa de duelo Aurora Dpto. Banda. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, TOMAS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Sus hermanos René, Francisco y Elena, su cuñada Rosa, sus sobrinos Rodrigo, Fabián, Erika, y Cinthya y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. Caruso cia de seguros. EMPRESA SANTIAGO.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Patricia Buena y Carli Barea participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor rogando oraciones en su memoria y por una pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martín Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Franco Lescano y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Korin. Ruegan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, ERLAQUIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hijos Mario, Antonio, Orlando, Elba, Dominga, Miguel, Alberto, Dora y María Fernández, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MERINO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Walter Suárez, su esposa Sandra Sanjurjo e hijo Augusto lamentan profundamente el fallecimiento del amado abuelo de su hijo Gonzalo.

MERINO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Chalo Suárez y sus hijos Carlos y Gely participan el fallecimiento del querido abuelo Domingo de su nieto y sobrino Gonzalo.