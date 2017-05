Hoy 22:50 -

¡Buen día! Hay buenos argumentos médicos para impulsar a los fumadores empedernidos a que dejen de seguir teniendo “la nostalgia del chupete”. Pero quizá los que más tocan el corazón siguen siendo las voces inocentes de los niños.

Un consuetudinario fumador solía decir con cierta cuota de humor: “Cuando yo era chico, tenía que fumar a escondidas de mi padre. Ahora, si fumo, tengo que hacerlo a escondidas de mis hijos”.

A propósito de esto, alguien me acercó una carta, escrita por una chica de doce años, Angelita, a su padre fumador. Creo que merece una lectura atenta:

“¿Sabías papá? Hoy hablamos de vos en el colegio. Bueno, mejor dicho, de todas las personas enfermas, como vos, por el cigarrillo. Y yo me sentí muy mal ¿sabes? Porque me siento bastante responsable por no ayudarte, por no hacerte comprender el daño que el cigarrillo te causa, y porque vos podrías pensar que soy muy chica, y no me hacés caso.

Pero papá, yo ya soy grande, tengo doce años y ya me doy cuenta de que el cigarrillo te enferma, que el cigarrillo te puede matar, y necesito que vos me hagas caso. No solamente por vos, papá, para que vivas una hermosa vida. Pensá en nosotros, pensá en mamá, que te quiere, que no puede salir a trabajar si vos te enfermas, que vive para atendernos, porque todavía solos no podemos.

Y pensá en mí, para que pueda seguir creyendo que vos sos lo más grande que hay, y que nada puede vencerte, ni un sucio cigarrillo que poco a poco te está sacando la vida a vos, y a todos los que te queremos.

Tu hija que te adora. Angelita”.

Y como cuando se habla de humo, el humor también ayuda, le acerco una definición escuchada por ahí: “El cigarrillo es un tubito de papel, lleno de tabaco, con una brasita en la punta y... un tonto en la otra”.

¡Hasta mañana!