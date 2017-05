Badaracco está acusado de abuso y lesiones a sus hijastros

Fotos Darío Badaracco.

El principal sospechoso por el crimen de Araceli Fulles, Darío Badaracco, tiene antecedentes graves en su contra.

Según determinó la Justicia, se lo acusó de abuso sexual agravado a su hijastra y lesiones leves contra su hijastro. Los hechos habrían tenido lugar en la misma casa donde encontraron el cuerpo sin vida de la joven.

La denuncia había sido radicada el 30 de agosto del 2015 por el padre de los nenes, Juan Ángel Rozas, y expareja de Claudia Guzmán en el departamento judicial de Mercedes.

El caso había recaído en el Juzgado de garantías número 2 y en la unidad fiscal número 9, a cargo de Alejandra Rodríguez.

Según consta en la causa en base a informes, el menor tiene heridas en la espalda compatibles con golpes de cinto, mientras que la pequeña de tres años declaró que Badaracco la ‘toca con su mano y otro elemento en la zona genital’. Al conocer la noticia, el padre de Araceli reafirmó su principal teoría: ‘Refuerza lo que dije que se hizo muy mal la investigación policial y judicial’, marcó. Mientras tanto, familiares y amigos de Araceli realizaron ayer una marcha de silencio en reclamo de Justicia.

Cientos de personas se manifestaron por las calles de San Martín, con prendas oscuras y velas encendidas, para pedir que se esclarezca el hecho y también con críticas a la investigación. ‘Prohibido olvidar, Justicia por Araceli’, fueron algunos de los carteles que levantaron familiares y amigos de la joven, en la movilización que comenzó cerca de las 18, en la avenida Márquez y 9 de Julio, de San Martín. ‘Queremos pedir que se haga Justicia por Araceli y que vayan presos todos los culpables. Tenemos bronca y le deseamos lo peor a esta gente. Queremos reclusión perpetua, no prisión; que estén presos y que no salgan más’, expresó Oscar, tío de la joven.

En este sentido, criticó que ‘hubo fallas durante todo el procedimiento de investigación’, y advirtió: ‘Hay un Estado ausente, no se puede vivir así. No hay que caminar más de 500 metros en San Martín para conseguir droga’. ‘Muchos apuntaron contra ella porque quizás su estilo de vida no era el más correcto, pero era nuestra Araceli y la queríamos con sus defectos y sus virtudes. Es indispensable que ni bien desaparezca una persona se empiece a investigar, y no se espere tanto tiempo’, agregó.

Por último, adelantó que ‘no va a ser la única marcha que se va a hacer’ en reclamo de justicia. En tanto, la mamá de Araceli, Mónica Ferreyra, agradeció entre llantos el ‘apoyo recibido’ por parte de todos los presentes y reclamó el mayor castigo para el asesino de su hija, a quien no se privó de insultar. Cabe recordar que el detenido fue indagado el pasado 30 y se abstuvo de declarar.