La Dirección de Salud de la comuna dictará un taller de autoestima

02/05/2017 -

Durante esta semana, la Dirección de Salud de la Municipalidad de la Capital dictará un taller sobre autoestima, en el Centro de Atención Primaria para la Salud (Caps) del barrio Juan Díaz de Solís.

El taller está destinado a los jóvenes del área programática y "apunta principalmente a que tengan una motivación y, en base a esto, la inclusión social que merecen, para que ellos mismos puedan trabajar el autocuidado, teniendo en cuenta la problemática que esta latente en la sociedad, como lo es el suicidio", informaron desde la comuna capitalina.

Objetivo

"Lo importante es que el joven tenga el apoyo familiar, buscar en todo caso la contención del profesional y de nosotros como centro de salud, es importante entender que es un ser social y que todos necesitamos, apoyo, compresión y contención. No es menos importante, conocer qué son las redes sociales, tratar de saber manejarlas y no estar inducido por otras personas que, de alguna u otra forma, lleven o prometan un mundo de fantasía o que no está ajustado a la realidad. No es menos importante el grupo de autoayuda, para trabajo mutuamente, y también buscar ayuda en las instituciones, lograr resolver o tener una guía para poder manejarse", sostuvieron los organizadores de la jornada.