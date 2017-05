Los futuros de trigo y soja arrancaron el mes con buenos precios en mercados externos

Fotos VARIACIÓN. El trigo sumó 5,5% a la cotización del viernes pasado y el maíz, 3%. La soja subió más de u$s 5.

02/05/2017 -

Los futuros de la soja en Chicago arrancaron el mes con fuertes subas ante los problemas climáticos en Estados Unidos, que complican la siembra de la nueva campaña gruesa en los principales estados productores de ese país.

El trigo, fuertemente castigado el fin de semana por inundaciones y clima muy frío, lideró el empujón alcista en el principal mercado de commodities del mundo, activo en EE.UU.

Las subas se iniciaron en la rueda electrónica y se mantenían en el inicio de la rueda física. Así, la soja llegó a subir 1,85% hasta u$s 353,6 la tonelada, o u$s 6,4 por tonelada más que al cierre previo. Al cierre de la jornada bursátil, promedió una expansión de 1,5% y quedó en u$s 352,38 por tonelada.

Los números positivos, se replicaron para otros cultivos: el trigo sumó 5,5% a la cotización del viernes pasado y el maíz, 3%. Los analistas explicaban que el fin de semana con eventos climáticos adversos fue la causa.