Montenegro, muy conforme por lo realizado en la primera temporada en TNA

Fotos CUERPO TÉCNICO. Montenegro, junto a Fernández (izq.) y Daverio.

02/05/2017 -

Independiente cerró el viernes pasado su primera temporada en el TNA. Sorprendiendo a propios y extraños, el equipo de Javier Montenegro llegó hasta los cuartos de final, donde cayó 3-1 en la serie ante Hindú Club, el número uno de la fase regular.

Pero el entrenador quedó más que conforme con lo que hizo su equipo.

"Superamos las expectativas planteadas. Primero nos propusimos clasificar a play off y lo conseguimos, después pasamos la primera ronda con Salta y estuvimos ahí para dar el golpe con Hindú. A nadie le gusta perder, queríamos llegar al quinto juego porque sabíamos que los poníamos en una situación de aprieto. Pero estoy muy conforme con el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico que está trabajando conmigo, Pancho Fernández, Fabián Daverio y Sergio de La Iglesia. Para ser la primera temporada, fue muy positivo todo", manifestó en diálogo con EL LIBERAL.

Luego agregó: "El arranque nos costó muchísimo porque fue un salto muy grande, en lo institucional como en lo deportivo, pasar del Campeonato Argentino de Clubes a un TNA. Por ahí el club no estaba preparado para esta competencia y a medida que se iban dando las cosas tratábamos de ir solucionando sobre la marcha. Lo mismo le pasó al equipo hasta que se fue acomodando y siempre fue un rival duro para todos. Fuimos de menor a mayor y llegamos más lejos de lo que teníamos pensando".

Montenegro destacó haber hecho una gran campaña con un plantel santiagueño. "El único de afuera es Julián Aprea. Volvieron a la provincia jugadores como Víctor Cajal y Bruno Ingratta, más jugadores que ya estaban aquí como Milton Vittar, Juan López, Martín Balteiro más los juveniles que teníamos en el club", señaló.

"Armamos el plantel con la base de jugadores con los que veníamos trabajando con Pancho y Fabián en la selección santiagueña. Por eso no es casualidad haber llegado hasta donde llegamos", agregó.

"Esto fue una locura linda del presidente Basualdo. Hizo realidad el sueño de tener un equipo en el TNA con jugadores santiagueños", completó.

Sobre lo que viene, apuntó que "el gran objetivo es jugar de local en nuestra cancha y para eso necesitamos un parqué", al tiempo que agradeció a Quimsa y Olímpico por haberles cedido sus instalaciones. "Esto muestra la unión del básquet de la provincia porque dos clubes muy grandes como Quimsa y Olímpico colaboraron muchísimo con Independiente", manifestó.

Por último, Javier se mostró satisfecho en el plano personal por su primera experiencia en la segunda categoría del básquet argentino.

"Ya había trabajado años anteriores como asistente de Daniel Jaule en Olímpico, no pude seguirlo cuando se fue a México y aposté a quedarme para seguir trabajando por el básquet de Santiago. Hoy se me dio la oportunidad de dirigir TNA gracias al presidente que apostó a un cuerpo técnico santiagueño. Todos ponían en duda nuestras condiciones para llevar a cabo este proyecto pero demostramos que estamos a la altura de las circunstancias. En la provincia hay entrenadores que pueden dirigir TNA, hoy me toca a mí pero hay muchos colegas que pueden hacerlo igual o de mejor forma. Incluso en Liga Nacional", concluyó.