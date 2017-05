La alegría de Maroni por su debut

Fotos FUTURO. Maroni demostró destellos de su calidad ante Arsenal y su primera carta de presentación fue con un gol.

El juvenil volante de Boca Juniors Gonzalo Maroni, que debutó como titular en la primera división con un gol, el tercero de los tres que anotó su equipo para vencer 3-0 a Arsenal, reconoció que se le puso "la mente en blanco" cuando vio que la pelota estaba por ingresar al arco.

"Me avisaron recién el sábado que iba a ser titular y me pidieron que juegue tranquilo. Estoy muy feliz porque fue algo soñado. Estuve un poco menos relajado que cuando lo hago en reserva, pero cuando marqué el gol sentí como si la hinchada se me caía encima", apuntó el cordobés de 18 años proveniente de Instituto, que jugó cinco partidos en la primera división de ese club en la B Nacional.

"Es que al momento de pegarle al arco la mente se me puso en blanco. Sólo quería que la pelota entrara y nada más. Después se me cruzaron miles de imágenes por la cabeza. Lo principal fue la familia. Se lo dedico a ellos pero estoy muy agradecido a todos", añadió el joven oriundo de Córdoba capital. Maroni tuvo su debut oficial en la primera división ‘xeneize’ en la 15ª fecha del campeonato anterior, cuando ingresó faltando 10 minutos para finalizar el partido jugado en el estadio Ciudad de La Plata donde Estudiantes venció a Boca por 3 a 1.

Guillermo

Por su parte, el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto insistió en que el campeonato de primera división "se definirá en las últimas fechas", tal como venía "diciendo desde hace tiempo", luego del triunfo por 3 a 0 sobre Arsenal que le permitió al ‘xeneize’ mantener la ventaja de tres puntos sobre el escolta Newell’s, al frente de la tabla de posiciones.

"Hicimos un buen partido, pero no un gran partido, ya que no creamos tantas situaciones de gol, aunque indudablemente fuimos superiores a nuestro rival", empezó a analizar el "Mellizo". "Pero entre lo positivo rescato que volvió Fernando Gago, que es fundamental para nosotros, tanto como Ricardo Centurión o como antes lo era Carlos Tévez", refirió. Barros Schelotto sostuvo sobre el encuentro en sí que "en la previa se presentaba como un partido difícil porque Newell’s ya había ganado. Por eso siempre sostuve que esto se definirá en las últimas fechas y todas las diferencias se pueden acortar de una fecha para otra".

"En este plantel de Boca hay 25 profesionales y cuando se los necesitan, deben entrar, como pasó con el chico Gonzalo Maroni, porque todos tienen que estar bien de la cabeza para pelear el torneo hasta el final", resaltó. "Y hablando de los chicos, en cuanto a Rodrigo Bentancur, cederlo a la selección de Uruguay dependerá de los dirigentes, pero yo quiero que se quede", alertó. El volante oriental finalmente será cedido después del superclásico del 14 de mayo ante River Plate. Boca volverá a entrenarse hoy y el sábado a las 19.10 visitará a Estudiantes, en La Plata, partido en el que podrá volver Pablo Pérez en lugar de Maroni, para luego enfrentar ese mencionado domingo 14 ante los ‘millonarios’, presumiblemente a las 18.10.