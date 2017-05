Alertan sobre la intoxicación con monóxido de carbono

Fotos DRAMA. El monóxido de carbono, cada año provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas.

El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor, sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Cada año provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas, y al no poder percibirse, es necesario tomar medidas preventivas para evitar que el monóxido contamine las viviendas, según advirtieron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Con la llegada del invierno, muchas familias utilizan para calefaccionar los ambientes estufas a gas o braseros, que al no tener buena combustión, pueden emanar monóxido de carbono que puede resultar letal.

Para ello es fundamental, cuando se utilizan estos elementos, dejar una ventilación permanente en cada ambiente. Además, ventilar toda la casa una vez por día, es fundamental mantener siempre abierta una ventana o puerta en los ambientes calefaccionados aunque haga frío.

Atenciones

También se aconseja observar que la llama de gas sea siempre de color azul (la llama amarilla es signo de mala combustión y generación de monóxido).

Si se usa brasero o estufa a querosén, se debe apagarlos siempre fuera de la casa antes de irse a dormir.

Tampoco es conveniente instalar calefones en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

En baños, dormitorios y ambientes cerrados solamente se pueden instalar artefactos con salida al exterior (los de tiro balanceado).

También resulta fundamental controlar anualmente las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos de la casa.

Se recomienda que estos controles de los artefactos sean realizados por personal autorizado.