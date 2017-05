Fotos La televisión machista conquista al público

02/05/2017 -

"El Sultán" puso sus pies en la pantalla de Telefé y lo más visto de la televisión sufrió un cambio repentino y sostenido en la última semana. La nueva telenovela turca, con el actor Halit Ergenc, que hacía de Onur en "Las mil y una noches", encabezó las mediciones durante la primera semana desde su debut con un promedio de 14,3 puntos. Lo secundó "Josué y la tierra prometida", con un promedio de 12,3 puntos. Fuera de estos dos programas el comportamiento del resto de los que ocuparon los cinco primeros lugares entre los más vistos no fue tan regular. La primera sorpresa fue ADDA Amar después de amar, que con el cambio de horario, una noche ni siquiera figuró entre los cinco de mayor audiencia de esa jornada. Después, volvió a estar en el tercer puesto, a muy pocas semanas de que llegue a su final. "El Sultán" está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, mandamás del Imperio Otomano entre 1520 y 1566, y su relación con Hürrem (originalmente Aleksandra), una esclava cristiana que se convierte al islam para ser "primera Haseki", la concubina favorita. Máxima ganadora en 2012 y 2014 de los Golden Butterfly Awards, los Martín Fierro de la televisión turca, la serie fue repudiada en su país por los conservadores. "La esclava cristiana, Aleksandra, teje su venganza y trepa hasta eregirse en Sultana, convirtiendo a Suleimán en súbdito de su belleza e intrigas", se lee en las reseñas turcas de derecha. Pero en el resto del mundo, la serie que ya se exhibió en más de 60 países, enoja por su machismo exacerbado. "Tiene la calidad de una telenovela brasileña, pero con el contenido de una mexicana de los ‘50. Me parece penoso que sea tan conservadora, refuerza la imagen de una mujer que depende del hombre", expresó el guionista Eduardo Adrianzén. Aleksandra traza su vertiginoso ascenso en el harem. "Debes vengarnos", le reclaman en sueños sus parientes muertos. Pero a ella la seducen los lujos del palacio y el poder del Sultán. Traiciona familia y fé por una noche con el príncipe. ¿Cómo resistirse? "El Alejandro Magno de la época", es el hombre más poderoso de Oriente. Y en el palacio todos hacen su voluntad y le temen: en cuestión de minutos decapita a un general; reta a su madre por alentar a su esposa a reclamarle amor; despacha insatisfecho a una de sus concubinas; y amenaza de muerte a su mejor amigo por no mandarle la mujer correcta. Claro, como en "Las mil y una noches", Halit Ergenç (que como Onur tenía con Sherazade una relación de sometimiento: su primer encuentro sexual había sido por dinero), tiene deslices de ternura que ablandan a la platea femenina: abraza diez segundos a su hijo Mustafá y le pregunta cariñoso a Aleksandra por su pasado, después de una noche entera de sexo. Inmediatamente aplastará el recuerdo y le dará otro nombre: Hürrem (en turco, "la que trae alegría"). "El problema no es un sultán que llega para contarnos historias de amor. Lo preocupante es la grilla de la televisión. No hay amor donde hay celos, posesión o golpes", sintetiza los críticos a Noticias. La voz del doblaje René Sagastume, el actor que le coloca la voz a "Suleiman", es mexicano, pero vive en la Argentina. "Las escenas de El Sultán son complicadas porque tiende a hablar rápido y variar mucho el tono. Hay que seguirlo bastante y no exagerar al mismo tiempo. El resto del trabajo es cotidiano’, confesó en diálogo con Cadena 3. Sobre la manera en la que consiguió el papel de "El Sultán", aseguró: "Me convocaron al casting, grabamos unos 7 minutos del programa y se mandó y, en cuatro meses, dijeron: ‘Mandemos la serie para que se doble’". La serie turca se dobló por completo en Buenos Aires.