Fotos A NO DECAER. Es cierto que Central perdió un duelo muy importante ante Flandria, pero no debe bajar los brazos porque sigue dependiendo de sí mismo.

02/05/2017 -

Central Córdoba perdió el invicto de la era Gustavo Coleoni y sigue dentro de la zona de descenso en la B Nacional, pero no todas fueron malas noticias el fin de semana pasado. Es que hay otros equipos que no vienen teniendo una buena cosecha de puntos en lo que va del año y eso hizo que aparezcan nuevos rivales en el horizonte ferroviario.

Al margen de los equipos que tiene por debajo en los promedios (Independiente Rivadavia y Atlético Paraná), Central venía, o viene, sosteniendo una lucha palmo a palmo con San Martín de Tucumán (ganó dos partidos seguidos y se despegó un poco) y Flandria, que son rivales que ascendieron esta temporada y dividen por menos.

Pero el hecho de dividir por menos es un arma de doble filo, porque pueden alejarse ganando tres o cuatro partidos seguidos o bien caerse mucho si la racha es negativa. Lo bueno para el equipo de Coleoni es que ahora tiene muy cerca a dos equipos con los que divide por la misma cantidad de partidos. Ellos son Estudiantes de San Luis y Juventud Unida de Gualeguaychú. Y a los entrerrianos los recibirá en la próxima fecha.

Central tiene actualmente un promedio de 1,208, producto de 110 puntos en 91 cotejos. Mientras que Estudiantes tiene dos unidades más con un cotejo más jugado (a diferencia del Ferro, aún no quedó libre y lo hará justamente en la próxima fecha). Es decir que, ganando ante Juventud Unida, el equipo de Coleoni superará en los promedios a los puntanos. Y además se acercaría mucho al conjunto de Gualeguaychú, que tiene 115 unidades en 92 juegos, ya que quedaría a solamente dos puntos pero con un partido menos jugado.

Si además de vencer a Juventud Unida, Flandria no consigue sumar de a tres en su visita a Corrientes para enfrentar a Boca Unidos, el Ferro volverá a salir de la zona roja en esta jornada 31 que se avecina.

Otros rivales

Pero tal como lo dijo Coleoni, esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Es decir que falta mucho y, si bien es importante volver a salir cuanto antes de la zona roja, habrá que acostumbrarse a entrar y salir como viene sucediendo en las últimas fechas.

Y también hay que tener en cuenta que los mencionados no son los únicos rivales en la lucha, si no que también están Douglas de Haig (1,232) y All Boys (1,241), que dividen por más partidos que Central.