Rocío admitió que se separó de Maradona

Fue una semana muy movida para Rocío Oliva. La filtración de un audio de Gianinna Maradona donde amenaza con "desfigurarla", la declaración de guerra entre ambas, su separación con Diego Maradona y la incertidumbre sobre si estará o no en la próxima edición del "Bailando".

Al respecto, la jugadora de Excursionistas habló con "Los Ángeles de la Mañana" y admitió estar en crisis con el "Diez". "Estamos ahí, sí. Pero es por cosas nuestras, no tiene nada que ver esta pelea con Gianinna", detalló. Y agregó: "No sé qué le pasa a Gianinna, no tengo explicación. Ellas (por Dalma también) están acostumbradas a pelear con las mujeres de Diego".

En cuanto a si participará en el programa de Marcelo Tinelli, luego de la supuesta llamada de exjugador pidiendo que no estuviera, contó: "Vamos a ver. Depende de muchas cosas. Recién el viernes voy a saber definitivamente. Es por Diego", dijo.

Por ahora, Rocío no comenzó con los ensayos para su participación en el certamen de baile del "Cabezón".