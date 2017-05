La "China" habló sobre sus miedos con respecto a su hija

02/05/2017 -

Eugenia "la China" Suárez estuvo como invitada en "Debo Decir", y habló sobre la actualidad y se refirió al crimen de Araceli Fulles y a las condenas, de no más de 20 años, que reciben quienes cometen una violación.

"Que loco que uno sepa que esos tipos van a salir y que mi hija (Rufina), cuando tenga 18 o 20 años, se va a cruzar a ese hijo de puta que mató a una chica. Es desesperante", expresó la actriz.

"¿Cómo se reinserta un pedófilo en la sociedad si está enfermo de la cabeza? No es lo mismo un chico que roba, que no estoy a favor de eso, que uno que abusa de su hija", cuestionó la novia de Benjamín Vicuña ante la atenta mirada de Joaquín y Lucía Galán, Silvina Chediek, Eduardo Feinmann y Adrián Pérez, los otros invitados.

En su última película "Los padecientes", "la China" trabajó con dos personas que están involucradas en su vida real. Una es Benjamín Vicuña y la otra es Gabriel Rolón, quien fue su primer y único psicoanalista.

"Era mi psicoanalista y un día en la sesión me dijo ‘Eugenia, mirá, estoy por lanzar esto. Nos queremos juntar con los productores y pensamos en tu nombre’. Le dije ‘¡obvio que sí, Gaby!’ Y empezaron las reuniones. Fue hace como dos años, antes de "El hilo rojo". Después no la podía hacer por cuestiones de tiempo, porque se me superponía por otra cosa", comentó en Gabbah.com.