Barón no quiere ponerle el rótulo de amor a lo que siente por Del Potro

Fotos Jimena Barón intenta no mediatizar su reciente relación con Del Potro.

02/05/2017 -

A cuentagotas. Así fue cómo Mirtha Legrand hizo que Jimena Barón se animara a hablar de su flamante amor: el tenista Juan Martín Del Potro.

"Está aterrada con que le pregunte. ¿Estuviste en Tandil?", comenzó sin anestesia "la Chiqui". Algo incómoda en un principio, la actriz se fue relajando y explicó por qué no quiere contar mucho de su nueva relación sentimental.

"Me cuido en hablar porque tengo pánico, las cosas siempre me salen mal. Tuve una experiencia delicada, con una persona también conocida. Yo llegué a Ezeiza saludando como la reina de la vendimia y me dejaron abandonada en el Tigre. Entonces quedé un poco expuesta con esa situación, y ahora, bueno, Juan no es verdulero de la esquina...", dijo Barón, en referencia a su relación pasada con Daniel Osvaldo, padre de su hijo, Morrison.

Además, Jimena contó: "A Del Potro lo conozco desde el 2011 y siento que ahora él está pagando platos rotos de mi relación anterior porque me lastimaron mucho y todavía me estoy enderezando, pero siento cosas muy lindas por él".