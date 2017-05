Amalia Granata y Leo Squarzon anunciaron boda para noviembre

02/05/2017 -

Amalia Granata (36) y su pareja, Leo Squarzon (36), se casarán en noviembre de este año. La panelista de Polino auténtico, el ciclo radial de Marcelo Polino, contó en el programa que no hubo un pedido concreto por parte del empresario, sino una decisión conjunta de dar el importante paso durante sus vacaciones en Miami.

"Nosotros no tuvimos que hacer mucha preparación. El miércoles a la tarde en la playa salió el tema de si nos casábamos y nos vamos a casar. No me lo tuvo que pedir de rodillas", contó la panelista, con el empresario al teléfono. "Vamos a tener una fiesta de cuatro o cinco días", apuntó la pareja de Granata, y juntos terminaron definiendo en vivo la fecha del evento que planean hacer en Miami, ciudad en donde se conocieron y concibieron a su hijo, Roque.

"¿Caminará Roque para esa fecha?", le preguntó Squarzon a Amalia, con la intención de que su hijo pueda llevarle la cola del vestido a su mamá, mientras que la periodista se mostró muy organizada sobre cuáles son los próximos pasos de la pareja. "Nosotros tenemos pensado encargar otro. Pero lo encargaríamos ahí así lo tenemos para el año que viene", relató. Amalia no pasará por la iglesia porque su futuro marido se casó por esa vía con Soledad Solaro.