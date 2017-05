Val Kilmer admitió que tiene cáncer

02/05/2017 -

Val Kilmer, de 57 años, finalmente reconoció que tuvo cáncer. Tras más de un año de especulaciones, el actor se lo admitió a un fanático a través de la red social Reddit.

La incertidumbre alrededor de la salud del protagonista de Batman Forever (1995) se disparó en diciembre de 2015, cuando fue visto en la calle con un tubo de traqueotomía. El artefacto estaba escondido debajo de un pañuelo que el actor llevaba en el cuello, pero éste se aflojó y lo dejó en evidencia. Ante las consultas de la prensa en aquellos días, Kilmer aseguró que el rumor de que atravesaba un mal momento era "totalmente falso". "Sólo fui para verificar que no tengo un tumor o una infección de cualquier tipo", explicó en un comunicado que publicó en Facebook.

Pero el asunto no quedó ahí. En octubre del año pasado, Michael Douglas -que luchó contra un cáncer de garganta- hizo una serie de polémicas declaraciones que colocaron a la salud de Kilmer en los ojos del mundo. "Está lidiando con lo mismo que yo tuve, y las cosas no pintan demasiado bien para él", afirmó.

La respuesta de Kilmer, que trabajó con Douglas en The Ghost and the Darkness (1996), no tardó en llegar. "Amo a Michael Douglas, pero está mal informado", sostuvo en tono conciliador, también a través de Facebook.

El tema quedó congelado, hasta que la semana pasada durante el foro de Reddit "Ask Me Anything" (Preguntame lo que sea), Kilmer se sinceró ante un fan. "Probablemente él (Michael Douglas) trataba de ayudarme aquellos días, cuando la prensa preguntaba por mí, y sí tuve una curación del cáncer, pero mi lengua aún está hinchada, aunque curándose", dijo el actor.