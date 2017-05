Alé nunca entendió el porqué del falso embarazo

02/05/2017 -

"Yo me enteré del embarazo cuando estaba en la clínica. Una mañana en el patio se acerca un loco y me dice ‘te enchufaron un pibe’’. Así relató Matías Alé cómo se enteró de que Flor Maggi estaba esperando, supuestamente, un hijo suyo.

El actor, ya recuperado no puede evitar expresar su indignación por aquél embarazo que, finalmente, era falso. "Yo creí que podía ser cierto porque tuvimos un accidente, pero ya perdoné, pero no sé por qué lo hicieron. No sé por qué se juntaron para hacer esto", admitió en "Nosotros a la mañana".

En este marco, Alé reveló que Loah, quien apareció en la escena mediática justamente con ese video en el que amenzaba a Alé por no querer hacerse cargo del hijo que "esperaba" Maggi, le pidió perdón.

"Siempre pedir perdón es lindo. Loah, te deseo lo mejor, uno siempre se equivoca", le dijo mirando a la cámara. Por último, admitió que ‘no tiene ganas de ser padre’ porque está enfocado en él