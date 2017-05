Mirá la escena "Super hot" entre Mariano Martínez y Eleonora Wexler en "Adda"

Hoy 09:48 -

En el último capítulo de la tira de Telefe Amar después de amar, Santiago (Mariano Martínez) y Carolina (Eleonora Wexler) dan rienda suelta a la pasión y tienen relaciones sexuales en la ducha.

La escena comienza con un flashback que muestra a los personajes un año antes del accidente. Él llega a la casa y escucha que su pareja se está bañando. Se dirige al baño, se saca la remera y comienza a acariciarla.

"El campo me hizo pensar y creo que tenés razón, que no nos podemos separar ahora, quedémonos un tiempo. No sé si todo va a ser como antes, no te quiero mentir, pero al menos intentemos llevarnos mejor", le dice Carolina.

Te puede interesar: "Sandra Borghi mostró su pancita "

Luego, ella siente miedo de una reconciliación y duda de seguir, pero finalmente se deja llevar por el momento y tiene un apasionado encuentro íntimo con Santiago en la ducha del baño.

La novela ADDA ha tenido muy buen promedio de rating desde que se estrenó en el prime time de Telefe. Además, la trama paralela de la ficción, La Búsqueda de Laura, que se puede ver en el sitio de telefe.com, ya superó las 4,5 millones de páginas vistas. A partir de marzo, la tira también comenzó a emitirse en Chile a través del canal Chilevisión.