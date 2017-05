Laura Miller: "Me gritan chorra y un tipo me escupió"

Hoy 10:33 -

Después de varios días en que primero tuvo que enfrentar la noticia de que su marido cayera preso por un hackeo millonario y después su internación repentina por un desmayo y un golpe en la cabeza, Laura Miller, aún sedada, decidió dar su versión en Arriba Argentinos y dijo: "No tengo miedo porque no estoy implicada" en la estafa al Municipio 25 de Mayo.

Después de varios años de soledad y una pareja que la humillaba, según ella contó, la cantante y actriz se casó el 7 de diciembre con el corredor de autos Nicolás Traut, y se mudó a un departamento en Puerto Madero. "Yo me entero de todo recién ahora. Vivimos en un departamento alquilado y amoblado. Yo tengo mi auto rayado en la puerta porque él no me no me alquiló una cochera para mí. No me llevaba de viaje, no tenía Visa. Me había prometido una luna de miel, pero por diferentes motivos nunca nos fuimos. Yo vivía enamorada", le dijo Laura Miller a Débora Pérez Volpin que la entrevistó en Arriba Argentinos (El Trece).

"Si la Justicia confirma (que es culpable) voy a pedir la nulidad de mi matrimonio", dijo en llanto.