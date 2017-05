Fotos Detuvieron a Hernán Badaracco, hermano del principal sospechoso.

Por medio de un operativo encubierto en inmediaciones a la casa de Hernán Badaracco ubicada en José León Suárez, la policía detuvo al sospechoso el día de hoy.

Hernán Badaracco, se convierte así en el octavo detenido en la causa por el asesinato de Araceli Fulles, en una investigación que tiene a su hermano, Darío Badaracco, como principal sospechoso del asesinato de la joven de 22 años.

En la tarde de ayer, familiares, amigos, allegados y vecinos de Araceli, realizaron una marcha de silencio por las calles de San Martín, vistiendo ropa oscuras y llevando velas blancas encendidas.

"Queremos pedir que se haga Justicia por Araceli y que vayan presos todos los culpables. Tenemos bronca y le deseamos lo peor a esta gente. Queremos reclusión perpetua, no prisión; que estén presos y que no salgan más", fueron las palabras del tío de la joven, a lo que agregó, "hay un Estado ausente, no se puede vivir así. No hay que caminar mas de 500 metros en San Martín para conseguir droga".