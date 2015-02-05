CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Mayo de 2017

A LAS 10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

03/05/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.00 DUPLEX A24

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK (R)

19.00 OTRA CANCHA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. WEBER BAHÍA

24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. WEBER BAHÍA (R)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

08.18 MUY PARECIDO AL AMOR

10.34 UN VERANO EN PANTALONES 2

13.00 ACADEMIA DE VAMPIROS

14.54 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

17.30 EL JUEGO DE ENDER

19.34 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA

23.55 NADIE VIVE

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 BON JOVI. LIVE IN LONDON

09.14 RÍO BRAVO

11.44 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

13.19 BONGO

14.42 MALAS COMPAÑÍAS

16.52 GATTACA

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 4)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.34 LA NIÑERA

21.00 LOS CAZAFANTASMAS

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 PINK FLOYD. THE WALL

TNT

06.00 MEJOR... IMPOSIBLE

08.25 ENTRENANDO A PAPÁ

10.30 LOS ROMPEBODAS

12.39 MARTE NECESITA MAMÁS

14.26 EL HERMANO DE SANTA

16.35 DINOSAURIO

18.05 EL MAESTRO DEL TAI CHI

20.05 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

22.00 EL EJECUTOR

23.39 HUGO CHÁVEZ. EL COMANDANTE

00.34 REPO MEN. LOS RECOLECTORES

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS

08.00 GRIMM, DANZA MACABRA

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS DE AMARO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRISIS EN JERSEY

11.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2

12.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE

12.50 CHICAGO P.D., PÉGAME

13.40 INVASIÓN DEL MUNDO

16.00 HOUSE M.D., QUIEN ES TU PAPÁ?

17.00 HOUSE M.D., SIN RAZÓN

18.00 CHICAGO P.D., LA CANCIÓN DE GREGORY WILLIAMS YATES

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL CLÍMAX DE LA TRAICIÓN

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO

21.00 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE

22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

01.10 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE

STUDIO UNIVERSAL

09.20 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

11.45 FULLSCREEN

12.15 AIRES DE ESPERANZA

14.35 SUEÑO DE AMOR

16.50 FULLSCREEN

17.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

20.00 NACHO LIBRE

22.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

24.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS

01.40 MARCI X

A DONDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO” LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO QUE HARÁ CONOCER SU DISCO “PECADO CAPITAL”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HOY 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

HOY 21:45 (Subt)


LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 17:50 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY -20:00 (Subt)

PERSONAL SHOPPER 2D

FANTASÍA, DRAMA (13 años)

HOY 22:00 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HOY 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOS PADECIENTES

16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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