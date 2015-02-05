CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Mayo de 2017
A LAS 10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
03/05/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.00 DUPLEX A24
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK (R)
19.00 OTRA CANCHA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. WEBER BAHÍA
24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. WEBER BAHÍA (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.18 MUY PARECIDO AL AMOR
10.34 UN VERANO EN PANTALONES 2
13.00 ACADEMIA DE VAMPIROS
14.54 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.30 EL JUEGO DE ENDER
19.34 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA
23.55 NADIE VIVE
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 BON JOVI. LIVE IN LONDON
09.14 RÍO BRAVO
11.44 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
13.19 BONGO
14.42 MALAS COMPAÑÍAS
16.52 GATTACA
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 4)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.34 LA NIÑERA
21.00 LOS CAZAFANTASMAS
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 PINK FLOYD. THE WALL
TNT
06.00 MEJOR... IMPOSIBLE
08.25 ENTRENANDO A PAPÁ
10.30 LOS ROMPEBODAS
12.39 MARTE NECESITA MAMÁS
14.26 EL HERMANO DE SANTA
16.35 DINOSAURIO
18.05 EL MAESTRO DEL TAI CHI
20.05 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
22.00 EL EJECUTOR
23.39 HUGO CHÁVEZ. EL COMANDANTE
00.34 REPO MEN. LOS RECOLECTORES
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS
08.00 GRIMM, DANZA MACABRA
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS DE AMARO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRISIS EN JERSEY
11.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2
12.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE
12.50 CHICAGO P.D., PÉGAME
13.40 INVASIÓN DEL MUNDO
16.00 HOUSE M.D., QUIEN ES TU PAPÁ?
17.00 HOUSE M.D., SIN RAZÓN
18.00 CHICAGO P.D., LA CANCIÓN DE GREGORY WILLIAMS YATES
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL CLÍMAX DE LA TRAICIÓN
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO
21.00 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE
22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
01.10 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE
STUDIO UNIVERSAL
09.20 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
11.45 FULLSCREEN
12.15 AIRES DE ESPERANZA
14.35 SUEÑO DE AMOR
16.50 FULLSCREEN
17.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
20.00 NACHO LIBRE
22.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
24.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS
01.40 MARCI X
A DONDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO” LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO QUE HARÁ CONOCER SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
HOY 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
HOY 21:45 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 17:50 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
HOY 22:00 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
HOY 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)