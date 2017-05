José Salvatierra estuvo imbatible en Tucumán

Hoy 00:42 - El joven tenista bandeño José Eduardo Salvatierra se consagró campeón en el torneo de Grado 3 que se desarrolló días atrás en la vecina provincia de Tucumán.



Esta promesa del tenis santiagueño de la categoría varones Sub 12, viene creciendo en los distintos certámenes del cual está participando y desarrollándose en distintas sedes del país, como ser las provincias de Corrientes, Salta y Tucumán.



José Eduardo Salvatierra, gracias a su buena perfomance, fue campeón este fin de semana en single y subcampeón en dobles, en el torneo llevado a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 28, 29 y 30 de abril.



Por su parte, el próximo Grado 3 se realizará en Jujuy, donde será el desafío para este muy buen jugador oriundo de la ciudad de La Banda.



Además, es también para destacar el trabajo que viene realizando bajo la supervisión de sus profesores Felipe Herrera y Jorge Bertolotti, en las instalaciones del predio Recreativo y del polideportivo UPCN , institución sindical ubicada en costanera norte de esta ciudad capital. Hermanos Fernández Por su parte, los hermanos Fernández se destacaron consiguiendo llegar a la final de dobles (campeón José en Sub 12 ) y Nicolás (subcampeón en doble sub 16 ) y en single llegando a la semifinal del campeonato.



De esta manera, varias promesas santiagueñas demostraron toda su evolución, en torneos de mucha jerarquía, por la complejidad de los mismos, ante la gran cantidad de valores de todo el país que están presentes en este tipo de citas tenísticas. Los chicos de Santiago del Estero se siguen trayendo a la provincia logros destacados, con actuaciones que quedarán en el recuerdo.