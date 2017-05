Vélez de San Ramón festejó en todas sus categorías en lo que fue la tercera jornada

Hoy 22:16 -

El pasado fin de semana, se disputó la tercera fecha del Torneo Anual para las Divisiones formativas que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

La particularidad de la fecha, fue el buen desempeño que presentó Vélez de San Ramón ante Sportivo Fernández al imponerse en todas las categorías. Agua y Energía fue otro que pudo festejar en todos sus duelos ante Almirante Brown.

A continuación se detallan los resultados de todas las divisiones y la próxima fecha.

Zona 1: Sexta División: Yanda 1, Central Córdoba 1; Alte Brown 0, Agua y Energía 1; Villa Unión 1, Mitre (A) 1; Banfield 1, Instituto Santiago 2; Clodomira 0, Central Argentino 1.

Séptima División: Yanda 1, Central Córdoba 1; Alte Brown 0, Agua y Energía 1; Villa Unión 0, Mitre (A) 3; Banfield 0, Instituto Santiago 5; Clodomira 0, Central Argentino 3.

Octava División: Yanda 0, Central Córdoba 2; Alte Brown 0, Agua y Energía 4; Villa Unión 0, Mitre (A) 7; Banfield 0, Instituto Santiago 0; Clodomira 0, Central Argentino 0.

Novena División: Yanda 0, Central Córdoba 3; Alte Brown 0, Agua y Energía 4; Villa Unión 3, Mitre (A) 1; Banfield 0, Instituto Santiago 1; Clodomira 0, Central Argentino 2.

Zona 2: Sexta División: Unión (B) 0, Güemes 1; Mitre (N) 1, Independiente de Fernández 0; Sportivo Fernández 3, Unión Santiago 0; Vélez 1, Sportivo Fernández 0; Comercio 2, Independiente (B) 1.

Séptima División: Unión (B) 2, Güemes 3; Mitre (N) 3, Independiente de Fernández 1; Sportivo Fernández 4, Unión Santiago 1; Vélez 4, Sportivo Fernández 2; Comercio 1, Independiente (B) 1.

Octava División: Unión de Beltrán 3, Güemes 3; Mitre (N) 1, Independiente de Fernández 1; Sportivo Fernández 0, Unión Santiago 0; Vélez 4, Sportivo Fernández 4; Comercio 6, Independiente (B) 0.

Novena División: Unión (B) 3, Güemes 1; Mitre (N) 2, Independiente de Fernández 0; Sportivo Fernández 1, Unión Santiago 0; Vélez 9, Sportivo Fernández 0; Comercio 5, Independiente (B) 1.

Interzonal: Sexta División: Sarmiento 0, Estudiantes 1.

Séptima División: Sarmiento 2, Estudiantes 0.

Octava División: Sarmiento 1, Estudiantes 1.

Novena División: Sarmiento 5, Estudiantes 0.

Próxima fecha: Zona A, Central Arg. vs. Banfield; Instituto vs. Villa Unión; Mitre (A) vs. Alte. Brown; Agua y Energía vs. Yanda; Ctral Cba vs. Sarmiento. Zona B, Independiente (B) vs. Vélez; Defensores (F) vs. Sp. Fernández; Unión Sgo. vs. Mitre (N); Independiente (F) vs. Unión (B); Güemes vs. Estudiantes. Interzonal: Clodomira vs. Comercio.