FÚNEBRES | 3 de Mayo de 2017

- Reina del Valle Barrionuevo de Herrera

- Margarita Isabel Gómez de Suarez (Loreto)

- José Baltazar Moyano (La Banda)

- Serafín Armando Robles (La Banda)

- Rubén Américo Santillán (La Banda)

- Jorge Canepa





ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su abuela Gerarda Aurora Alzogaray participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus tíos María y Alberto y su prima Sol Eliana Lezcano D´ Alessio participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Patricia Bustos Navarro participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Sonia. Eleva oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus hijas Marta Graciela y María Susana Herrera; hijo político Luis Salto participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus nietos Antonio Agustín Briz y Nadia Tavella; sus bisnietos Antonella y Valentín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Sus nietos Rita Cecilia Briz, Ricardo Coronel; sus bisnietos Santiago y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su tía Rosa Ávila y sus primos Eduardo, Mariza y su hijo Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Alicia Prados e hijas Valeria, Analía y Belén participan con mucho dolor la partida al reino celestial de la mamá de su amiga Gachi. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Daniel Cesca y Marta Briz, sus hijos Daniel, Federico y Maria Marta y respectivas familias, acompañan en este momento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Beatriz Briz, Vicente Briz y familia acompañan en este momento doloroso y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Ing. Oscar Barrionuevo participa el fallecimiento de la abuela del empleado de la Cia. de Recreativos Arg. UTE Sr. Antonio Briz

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Lic. Raúl Ick participa el fallecimiento de la abuela del empleado de la Cia. de Recreativos Arg. UTE Sr. Antonio Briz.

BARRIONUEVO DE HERRERA, REINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg. UTE participa el fallecimiento de la abuela del empleado de la Cia. de Recreativos Arg. UTE Sr. Antonio Briz.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Rosa Beatriz Sosa y rogamos una oración en su memoria, sus compañeras Claudia, Sandra, celina, Fany, Cinthia y el señor Roberto.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Descanse Su hermana política Nélida Pallares; sus sobrinos Graciela y Adriana Sosa; su sobrino político Juan Gómez y Esteban y Lisandro Gómez Sosa participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. El personal de Neumaticos del Valle de Libertad 1495, acompañan en este dificil momento a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. El personal de Neumaticos del Valle de Av. Belgrano Sur 2834, acompañan en este dificil momento a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. El personal de Neumaticos del Valle de Av. Belgrano 547, acompañan en este dificil momento a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Cra. María Eugenia Santillán Krasteff y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Don Jorge, trabajador y emprendedor incasable. Un gran hombre. Descanse en paz junto a su amado hermano Víctor. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ruega oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Mariano, Antonio, Aldo Cinquegrani y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su colega. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Partiste de una forma inesperada, te extrañaremos querido Vicky; Tere y Pelu Olivares,(tu tía madrina), Tere, Lucy, Piny, Vero, Chili, Emma y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Juan Carlos Mitre y personal de servicio mecánico Peugeot participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Vicky, ruegan una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Veteranos de Estudiantes clase 55, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido compañero y amigo Benigno "Chango" Gómez. Rogamos una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Flia. Aliende: La familia de "Bebe" Aliende, su Sra. su hijo Guillermo, hija política Andrea, Leandro y futura hija política Magdalena, sus nietos Guillermo y Lara participan su fallecimiento y acompañan a su querido hijo Guillermo y a sus familiares ante tan irreparable pérdida, rogando a Dios y María Santísima por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Sus sobrinos Sara de las Mercedes Auatt, Carlos Horacio Ferri y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su descanso eterno.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su sobrina Silvia Abate Miguel y sussobrinos Tamara, Xavier y Geancarlos participan la desaparición física de su querida Tía Esther. Sus restos fueron inhumados en Tucumán.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su sobrina Nora Abate Miguel y Daniel Tadeo, sus sobrinos Joaquín y Santiago participan con profunda tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Tucumán.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su sobrina María Marta Abate Miguel y Ricardo Monti Nazha, sus sobrinos Florencia y Franco participan con profunda pena su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Tucumán.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Benjamín Rolando Ibáñez y familia acompañan a sus hijos Pachi, Guillermo y Fabiana en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su ahijada María Gabriela Abate Miguel, sus sobrinos María Pía, María Constanza, Gonzaloy su sobrina nieta Justina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Tucumán

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Rina y Silvia Rosa Abate Soria participan con profundo pesar el fallecimiento de la muy querida Esther, y acompañan espiritualmente a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor y tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, josé Alberto Sarquiz (H), Viviana Sarquiz y Flia. Participan con dolor el fallecimiento de la mama de sus amigos: Guili, Pachi y Fabiana. Ruegan oracion en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. MiguiSarquiz, Cristina Hadla, sus hijos, Andrea, Germán y Mario participan con dolor el fallecimiento de la mama de sus amigos, Ruegan Oracion en su memoria

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Celsa Soriano de Diaz y sus hijos Diego, Martin y su nieto Sebastian participan el fallecimiento de la hermana política de Estela. La acompañan junto a su familia en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.-

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Directivos y personal de Ingenio & Comunicación S.A., participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Produccion, conductores, editores, asistentes y camarógrafos de Opinión Deportiva, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/4/17|. Arturo Miguel y familia participan con dolor el fallecimiento de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Daniel Rojas Polti y flia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Federico Rojas Polti y flia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Agrupación Viejo Mitristas, socios y simpatizantres participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. presidente del Club Mitre, CP. Guillermo Raed. Mario B. Álvarez, Franklin "Kike" Villalva, Arq. Ramón Núñez, Rubén Ovejero Singer, Ing. Rodolfo Ibáñez, Benja Ibáñez, Osiris Faccio, José "Pepe" Brizuela, Felipe Zavaleta, Arq. Arturo Mansilla, Valentín "Yacarés" Suárez, Ramón "Negro" Gallardo, Hugo Barrón, Eduardo Ayunta, José D. Cordero, Fabián Jiménez, "Rucio" Concha Argañaraz, Humberto Yanucci, Manuel Rodríguez "Kiti", "Gringo" Corona, Rafael Camacho, Raúl Nassif, Remigio Orellana, Raúl Suárez.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Pbro. Miguel Ángel Abdo y la feligresía de la Parroquia Santísimo Sacramento del Barrio Borges, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al novenario de misas que rezan, rogando por su eterno descanso, todos los días a las 20 hs. en le Templo Parroquial ubicado en calles 14 y 105 del Barrio Borges.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Víctor Marcelo Raed, María Inés Abdo y su hijo Fortunato Raed participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Habitaré en la Casa del Señor... descansa en paz querida Dolly, tus amigas Beba Chavez, Lucrecia Balzaretti y Kita Soriano te despiden con profundo afecto y ruegan por tu enterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Mi querida Elsa: "Ya disfrutas de la verdadera vida en Cristo Jesús y María Santísima". Formaste parte de etapas muy importantes e imborrables de mi vida que las llevaré grabadas en mi mente y mi corazón. Gracias por todo. Nané Razzolini y flia, Kanqui Razzolini y flia, Tito Razzolini y flia, flia. Capilla despiden con mucho cariño y profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





REYES, NÉLIDA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/15|. Mi vieja querida, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordándote. Duele tanto aceptar que ya no estás con nosotros físicamente, pero jamás perderé la esperanza de que esto no es el final, seguiré caminando este camino. Me quedan tus recuerdos y tu amor nos guiará. Sé que algún día te alcanzaré en tu cielo para siempre. Por toda la eternidad. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Su esposo Miguel, sus hijos Pichi, Pacha; hijas políticas María y Mariana y sus nietos Hugo, Fátima, Sofía y Bruno.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. En el cielo uno es feliz no existe la tristeza. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, la recuerdan a un mes de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oración a su memoria.





MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Vivirá siempre en nuestros corazones". Su esposa Eusebia, sus hijos Mirta y José Alberto, su hija política Sandra, su nieta Paula, su cuñada Titina. Ruegan una oración en su memoria.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Desde ahora sos el Angel que guia nuestros caminos". Su hijo José Alberto Moyano Olivera, su hija política Sandra Ricarte y su nieta Paula. Ruegan una oración en su memoria

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Solo en Dios encuentro el descanso y de Él viene mi salvación". Ada y Alberto Garcés, Adriana y Ronald Garces y flia; Juan y Shirley Garces y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa en este gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Deseamos que descanse en paz y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos: Mary Sanchez e hijos, Rafael, Fernando, Soledad, Ariel, Daniel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, luz para el camino". Sus amigos Rosita, José y su sobrino Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, SERAFÍN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Su esposa Sara Ibáñez, su hijo Isacc Robles, hija política María; sus nietos Celeste, Fabricio, Aron y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Serv. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Su esposa Haydée Díaz, hijos Gilda, Rubén, Cristina y Marcela; h. pol. Fabián y Ana; nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 16 en el cement. Jardín del Sol, casa de duelo Jujuy nº 737 Bº Villa Juana LB. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleciò el 2/5/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterno". Su esposa, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleciò el 2/5/17|. "Señor ya está ante tí recibelo en tu Reino". Norma Valles, Roberto Suarez y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Haydée S. de Ávila, Graciela Simón y María Estela M. de Manfredi participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de Dorita y acompañan a su familia en este momento de tanto dolor, rogando al Altísimo pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "No llores que estoy con Dios en el Cielo, las oraciones que me hagas sobre la tierra yo lo haré por ustedes delante de Dios, mi Padre Eterno". La comunidad Educativa del Colegio Pbro. Pedro Fils Pierre participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega profesora Doris Vargas. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Jesús dijo: "Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". La Comunidad Educativa del Insitutto Jesús El Maestro ( Nivel Secundario), participan del fallecimiento del Papá de la Vice-Rectora Profesora Doris Vargas de Moreno. Se ruegan oraciones en su memoria

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Señor te encomendamos el alma de tu hijo y te suplicamos que lo recibas en tu regazo". Los amigos Milton, Hedy, Elina, Ian y Thiago, acompañan en este momento a Doris, Gordo, Matias y Pablo. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Elsa Laud, sus hijos Ricardo, Mariel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Dichosos los pacificos porque encontraron la paz". Ida de Nader y flia, participan la partida del Padre de sus amigos Doris y Walter, su esposo; Dora y demás familiares. Ruegan al Señor su descanso eterno.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Felices los limpios de Corazón, porque ellos verán a Dios". Etelvina Garces de Cancino, sus hijos Miguel Angel y Clarita Alfredo, Walter y Cynthia Bonemberg, Mónica y Ricardo Filipini, sus nietos y bisnieto, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de sus intimos amigos Doris y Walter. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su queridas esposa, hijos, nietos y demás familiares

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Laila Garcés de Cancino, sus hijos Claudia y Fernando Gallo, Fabiana, Sandra De Pablo y Silvina Cancino, sus nietos, participan con mucho dolor el fallecimiento del Papá de sus queridos Amigos Doris y Walter. Ruegan oraciones y resignación a su querida esposa, hijos, nietos y demás familiares.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Feliz quien murió con Jesús en su corazón, pues encuentra la vida y la luz en la Paz de los Cielos"Luis Banegas, su esposa e hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones. Ruegan por su eterno descanso.





ARAUJO, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Mary, su hijo Omar, hija política Susy, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MOUKARZEL MIGUEL FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/02|. Al cumplirse 15 años de su fallecimiento, sus hijos, hermanos y sobrinos, invitan a la misa, para rogar por el eterno descanso de su alma, a realizarce el miércoles 3 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

SUÁREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. "Tia querida, en este descanso eterno, el Señor te tenga siempre en su Reino, como nosotros en el corazón". A un mes de su partida, sus hermanas Haydée S. de Ávila y Gladys S. de Reali, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la celebración de la palabra en la parroquia Cristo Rey para rogar por su eterno descanso.





GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Su esposo Marcos Bernabe Suarez, sus hijos Estela, Rodolfo, Marcos, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto. Cobertura Caruso Cia. Arg. De seguros. S. A. servicio realizado por COCHERIA NORTE la Plata 162 tel. 4219787.

GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su hijo Marcos, sus nietos Pablo, Sofía y Ángel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Lito Bejarano y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su querido amigo Marcos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Jota Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre y abuela de sus amigos Marcos, Pablo, Sofi y Angel.





CARO DE RUIZ, APOLONIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su esposo, Pedro Ruiz y su hijo Roberto Ruiz invitan al oficio religioso que se oficiará hoy 3 de mayo a las 10.30 hs, en el domicilio de la extinta en Puente Bajada, dpto. Juan Felipe Ibarra, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.